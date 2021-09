El volcán de La Palma entra en fase explosiva extrema con dos nuevas bocas y aumenta el peligro en la isla

Cuando La Palma todavía contenía la respiración ante el incierto avance de las lenguas de fuego hacia la costa, el volcán ha dado este viernes otro susto a los vecinos de la isla. Entre rugidos ensordecedores y una imponente nube de humo y cenizas, el Cumbre Vieja se ha descosido a primera hora de la tarde y ha comenzado a escupir lava a borbotones por dos nuevas bocas eruptivas cuando nadie lo esperaba.

El volcán, que no ha dejado de sonar durante toda la jornada, ha registrado este viernes un incremento de su actividad explosiva, calificada como extrema ya por los expertos, y ha mostrado su poderío a los palmeros con detonaciones más frecuentes, violentas y fragmentos de material piroclástico que alcanzan una mayor distancia al ser expulsados por los centros de emisión. A lo largo de la tarde, los ríos de lava "fluida" surgidos de las nuevas bocas "a gran velocidad" han recorrido cerca de un kilómetro ladera abajo antes de expandirse, a una velocidad en torno a los 60-80 metros por hora, según el Instituto Geológico y Minero de España.

Este incremento en la explosividad del volcán ha obligado a desalojar a la población que aún permanecía en los barrios de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo. Se trata de unos 160 vecinos que han dispuesto de apenas 15 minutos para recoger sus pertenencias y huir ante la amenaza de la lluvia de escoria procedente del Cumbre Vieja. Con ellos, la cifra de evacuados desde el comienzo de la erupción ronda los 6.000.

Acompañadas por los constantes estertores del volcán, las personas desalojadas de sus hogares han tenido que dirigirse al campo de Fútbol de El Paso para ser reubicadas. Allí se encontraban los Bomberos de Tenerife para coordinar el dispositivo, después de tener que abandonar sus actuaciones para evitar posibles riesgos ante el comportamiento del Cumbre Vieja.

Asimismo, la intensificación de los fenómenos explosivos del volcán han provocado la cancelación de una treintena de vuelos de las compañías Iberia, Binter, Canaryfly y Vueling con las islas de La Palma y La Gomera, ante el posible peligro para la navegación de la nube de ceniza generada por la erupción. Sin embargo, pasadas las 19.30 horas, fuentes de Aena han explicado que ambos aeropuertos están operativos y que la decisión de mantener o suspender las operaciones corresponde a las propias aerolíneas.

Hasta el momento, la lava cubre 190,7 hectáreas y ha destruido a su paso 420 edificaciones, así como 15,2 kilómetros de carreteras, según los datos actualizados del sistema de observación europeo Copernicus.

Declaración de zona catastrófica

Por la mañana, antes de la aparición de estas dos nuevas bocas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en La Palma que la isla será declarada en su totalidad "zona catastrófica" el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros. Esta medida, ha informado, irá seguida de "ayudas inmediatas" en varios frentes, para facilitar viviendas y enseres a los damnificados, garantizar el regadío y restablecer la movilidad y el transporte de personas y mercancías.

Además, se pondrá en marcha una regulación específica de ERTEs para las personas afectadas por la erupción, en particular, para el sector agrícola, "tan importante en la isla". A largo plazo, ha adelantado que ya se está trabajando en un real decreto con actuaciones para la reconstrucción, diseñado "conjuntamente" por el Gobierno de Canarias, el Cabildo, los Municipios y los Ministerios implicados.

No obstante, no solo las autoridades se han comprometido a ayudar a los palmeros afectados a superar esta tragedia y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible, sino que la solidaridad ha sido una constante desde el inicio de la erupción el pasado domingo. De hecho, no solo los ciudadanos de la isla se han volcado con sus vecinos damnificados, sino que se han organizado campañas desde la península para auxiliar a quien la necesita.

Después de la visita a La Palma del presidente del Gobierno, los reyes, el líder de la oposición y varios ministros, este sábado viajará a la isla la titular de Sanidad, Carolina Darias. Allí, conocerá el dispositivo de emergencias desplegado para analizar la evolución de la erupción y asegurar la seguridad y también arropará a quienes han tenido que abandonar sus viviendas sin saber si las recuperarán.