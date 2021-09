Viajeros se quedan en tierra tras cancelarse todos los vuelos en La Palma: "La única solución es coger un barco"

El aeropuerto de La Palma está prácticamente vacío después de que la aerolínea canaria Binter haya cancelado todos los vuelos con salida y destino a la isla. La evolución de la nube de cenizas procedente del volcán ha forzado esta decisión, según fuentes del Gobierno canario.

En el aeropuerto solo hay un pequeño grupo de gente preguntando en los mostradores, donde se está informando a todo el mundo de que la única solución es salir por mar, porque probablemente mañana tampoco haya vuelos.

"Nos han dicho que mañana todo seguirá igual"

Carolina, de Gran Canaria, es una de las afectadas por el cierre del espacio aéreo. "Salía de La Palma para Gran Canaria porque tengo clase de oposiciones, soy maestra en Fuencaliente", cuenta. "La solución que nos han puesto es que nos proporcionan el transporte hasta el barco, pero de ahí a Tenerife lo costeamos nosotros, y luego nos ponen un vuelo de Tenerife sur a Gran Canaria", explica.

Con esta situación, la profesora ha cancelado tomar ese itinerario alternativo "porque no merece la pena, y nos han dicho que mañana la situación seguirá igual, así que no llegaría a las clases", se lamenta. "Me voy a quedar en La Palma, porque trabajo aquí", añade Carolina.

Una de las afectadas por la cancelación de vuelos en La Palma. Pablo Rodero

La joven se queja de que, a pesar de que "ellos no tienen la culpa, se nos debería dar una solución porque esos vuelos no han salido y no los hemos cogido, así que lo mínimo es que nos devuelvan el dinero, que seguramente lo hagan". Añade que "afrontar ahora el coste del avión y el barco es una putada".

"Nos hace falta salir y llenarnos de energía"

María, de Breña Alta, volaba a Tenerife a una reunión familiar, "con muchísimas ganas", pero se ha quedado en tierra debido a la cancelación de los vuelos. "Cuando vine no sabía que los habían cancelado, lo acabo de escuchar en la televisión", confiesa. "Es una pena, pero con lo que está pasando esto no es nada en realidad", admite.

María asegura que "a los palmeros y palmeras nos hace falta salir de la isla para coger aire y llenarnos de energía positiva y volver". En cuanto a su vuelo, cuenta que tiene que "gestionarlo a través de Internet, pero nos van a devolver el dinero", afirma. "No me planteo ir en ferry porque no me merece la pena, no me quiero arriesgar a no poder volver porque el lunes tengo que ir a trabajar", asegura.

Patricia, de Tenerife, estaba temporalmente en la isla, y volvía este viernes. "Nos imaginábamos que los iban a cancelar".

La tinerfeña cuenta que han acudido al aeropuerto "para que nos devuelvan el dinero y por si volvían a abrir el espacio aéreo". "La solución que nos ponen es el barco, y lo vamos a tantear", asegura.