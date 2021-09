Fred. Olsen Express incrementa sus conexiones con La Palma para atender la demanda de transporte

En concreto, la naviera realizará este sábado, 25 de septiembre, un trayecto adicional de ida y vuelta entre La Palma y Tenerife para cubrir las necesidades de transporte de cuerpos de emergencias, autoridades, donaciones y voluntarios, según ha informado Fred. Olsen Express en un comunicado.

Así este trayecto extraordinario saldrá a las 11.00 horas desde Santa Cruz de La Palma hacia Los Cristianos, en la isla de Tenerife, y regresará desde Tenerife a las 14.00 horas. Además, la naviera contará con los cuatro trayectos habituales que opera los sábados.

De todos modos, desde Fred. Olsen Express se hace un llamamiento para que todos los que deseen colaborar con ayudas a la isla se dirijan a los canales oficiales que han habilitado los diferentes organismos, el Cabildo de La Palma, así como los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane, entre otros.

Asimismo, recomienda a los ciudadanos que deseen apoyar a los palmeros con donativos no económicos, lo realicen a través de los puntos de recogida habilitados por las diferentes organizaciones y autoridades, priorizando los productos necesarios. En el caso de los habitantes del sur de Tenerife, Fred. Olsen destaca el punto de recogida habilitado desde este viernes en el Centro Comercial Siam Mall que, en colaboración con As Publicidad, clasificará y transportará hasta la isla mediante su servicio de transporte marítimo.

Por último, desde la compañía no se descarta programar nuevos trayectos, en función de las necesidades que se detecten en los próximos días, y recuerda que el refuerzo de los viajes adicionales a La Palma tiene como prioridad atender a la situación de emergencia, por lo que pide a la población que trate de no colapsar el transporte hacia La Palma "si no es estrictamente necesario acudir a la isla".