Un estudio concluye que "no es realista" crear una lanzadera ferroviaria de mercancías entre Segunt y Puerto de Valencia

Entre los motivos, señala que su factibilidad está "totalmente condicionada" al desarrollo del Corredor Mediterráneo, que por el momento considera "insuficiente", y apunta también al desarrollo del ancho mixto de vía doble, a la conexión logística con Sagunt, las obras del túnel pasante o la doble plataforma.

Todo esto permitiría a su vez que circularan trenes de mayor tamaño, así como evitar los cruces entre mercancías y viajeros, que actualmente causan "graves problemas de saturación", sobre todo cerca de los núcleos poblaciones, con los Cercanías, y subraya el caso de Massalfafar. Ante esta situación, ve "más difícil" todavía introducir un nuevo tren.

El estudio señala también que "la actual capacidad ferroviaria de las terminales de contenedores imposibilita atender la lanzadera. Solo será posible incorporando las 6 nuevas vías de la terminal norte", añade. Pero precisa que "atender el 100% de la demanda futura exigiría una implicación de Adif y una reserva de 4 vías en la nueva terminal norte, y una vía en cada una de las terminales de contenedores existentes".

Así lo ha expuesto este viernes el director del equipo de trabajo Ricardo Insa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor del Departamento de Transportes de la UPV, así como miembro del Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), en rueda de prensa junto la presiente de Propeller Valencia, Pedro Coca.

También han participado Yolanda Atiénzar, directora de Slisa, directiva de Propeller Valencia y presidenta de la Comisión de Logística y Transporte de la CEV, y Pedro Catalán, director de Logitren y socio de Propeller Valencia, que han aportado datos sobre la gestión ferroviaria.

El informe apunta también que los costes de transportar la mercancía en tren resultarían superiores a su traslado por camión, "no hay color", ha admitido Insa, aunque ha querido dejar claro que existe "mucha incertidumbre" en cuanto a las variables que podrían afectar al importe final. Se ha referido así al desarrollo de los camiones eléctricos o a los "ecoincentivos" que las Administraciones puedan introducir. De un modo u otro, Insa ha defendido que hay que caminar hacia una "movilidad sostenible".

"NUNCA SERÁ EVITABLE" UN ACCESO NORTE POR CARRETERA Y TÚNEL

A la luz de los resultados del estudio, el presidente de Propeller Valencia, Pedro Coca, se ha mostrado convencido de que "no será nunca evitable una conexión por carretera y en túnel con el Puerto de Valencia", dado que hoy en día solo tiene una conexión por carretera y con el aumento de la capacidad que traerá consigo la futura terminal norte "es imprescindible que tenga una alternativa por carretera". De lo contrario "el día que se colapse por lo que sea la V-30, el puerto quedará bloqueado", ha advertido.

También ha indicado que la pendiente que admite un tren de mercancías no puede estar más allá de las 18 milésimas, mientras que la carretera puede admitir rampas y muchísimo más fuertes".

Y aunque la lanzadera estuviera en servicio, Coca cree que "no resolvería el problema" puesto que, según los cálculos de la UPV, habría que ofrecer 33 circulaciones diarias para atender al 100% de la demanda (2.000 TEU/día) y eso bloquearía 6 vías de las 13 que tendrá el puerto cuando la terminal norte esté acabada. "Bloquear 6 vías de 13 para distancias de 20 km/h desde el punto de vista técnico es un absurdo", ha sentenciado.

No obstante, el presidente de Propeller ha querido matizar que "eso no quiere decir que no necesitemos un nuevo acceso ferroviario al Puerto de Valencia. La construcción del túnel pasante liberaría Serrería y permitiría habilitar esa nueva conexión". "Apostamos por el desarrollo del transporte ferroviario, por supuesto, y apoyamos un crecimiento económico basado en la sostenibilidad", ha concluido.