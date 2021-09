Sordo (CCOO) pide valentía en la política fiscal para mejorar la financiación autonómica

"Es determinante la voluntad política de las autonomías y que se genere un tsunami sobre las necesidades de corresponsabilidad fiscal", ha trasladado tras una reunión con la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), y antes de otra con el 'president', el socialista Ximo Puig, después de que este hiciera un frente por la financiación hace unos días con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

Sordo ha recordado el papel clave de las autonomías en la inversión en servicios públicos y en la economía de los cuidados, por lo que ha defendido que la "necesaria mejora" de la financiación vaya acompañada de profundas reformas fiscales.

Como ejemplo ha señalado que el país necesita "una toalla fiscal más grande", ya que "con una toalla corta, cuando tapas por arriba, destapas por abajo". Eso sí, sin "políticas confiscatorias" porque "no estamos hablando de Venezuela ni de Corea del Norte", sino de recortar la diferencia con Europa.

"España no va a resolver adecuadamente los déficits de financiación autonómica que sufre particularmente el País Valencià si no es valiente en política fiscal", ha avisado, y ha hecho hincapié en que el Gobierno no se puede "resignar" a recaudar anualmente 70.000 millones menos en impuestos que la media de la UE.

Se trata de la misma cantidad que los 70.000 millones de euros que recibirá España en transferencias directas de los fondos europeos de recuperación, sobre los que Sordo ha llamado a fortalecer el papel del diálogo social en la canalización de este dinero.