Puig assegura que "el PP quan està a l'oposició anuncia rebaixes fiscals i quan està al poder puja impostos"

Puig ha realitzat aquestes declaracions en la clausura de la reunió conjunta del Comité Executiu i la Junta Directiva de la CEV a Elx (Alacant), en ser preguntat per la reforma fiscal que ha plantejat el president del PPCV, Carlos Mazón, per a la Comunitat Valenciana i que suposaria una baixada d'impostos de 1.530 milions d'euros.

El cap del Consell ha volgut recordar que "l'any 2015, les persones que tenien més recursos pagaven en la franja més baixa d'Espanya i els que tenien menys recursos pagaven els que més de les franges d'Espanya". Davant aquesta situació el Govern de la Generalitat va dur a terme una "rebaixa fiscal que va fer possible que 1,5 milions de valencians i valencianes paguen menys a la Comunitat".

A partir d'ací, Puig ha assenyalat que "hi ha un reforma fiscal pendent a Espanya" que permeta que "hi haja equitat, que no hi haja dúmping fiscal i que haja impostos que no puguen ser objecte de deslocalitzacions". "Des d'eixa perspectiva sí que és important que hi haja un gran debat sobre la fiscalitat", ha puntualitzat.

Per al president de la Generalitat, "la qual cosa ha demostrat la pandèmia és que necessitem un Estat de Benestar fort i al mateix temps, allò que he defès i defendré sempre és l'eficàcia en els recursos que al final són els ciutadans el que els posen a la disposició de les Administracions", ha conclòs.