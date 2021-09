José Antonio León, habitual reportero de Sálvame, se ha trasladado este jueves hasta el hospital gaditano donde se encuentra ingresada Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, desde hace diez días, para informar sobre los últimos detalles de su preocupante estado de salud.

"Está aislada, grave y sola", ha avanzado el periodista desde las inmediaciones del centro sanitario. Eso sí, no ha podido revelar por qué la mujer no está acompañada: "El día del ingreso estaban Agustín e Isabel, pero luego se fueron".

El periodista ha negado que Doña Ana, de 90 años, se encuentre en la Unidad de Cuidados Intensivos, tal y como se especulaba en el plató. No obstante, fuentes del hospital le han contado que la paciente ha tenido que cambiar de planta y que su parte médico sigue siendo preocupante.

De esta manera, León ha subrayado que las informaciones de que la madre de la tonadillera estaba teniendo una mejora son falsas, y que las habrían filtrado los familiares.

Por ello, desde el plató se han preguntado si Kiko Rivera, Anabel Pantoja e Isa Pantoja podrían acudir a visitar a la matriarca del clan, algo que el periodista ha negado con rotundidad. Y es que Doña Ana está "apartada" de todo el mundo. Ni si quiera Isabel Pantoja se encuentra con ella.

Tras estas informaciones, los colaboradores del programa han debatido sobre la posible cancelación de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que está prevista para el 1 de octubre, así como también han hablado sobre cómo se encontrará Kiko Rivera en estos momentos de incertidumbre.

En este sentido, Kiko Hernández ha recordado que el Dj se enteró de la hospitalización de su abuela gracias a él, ya que ni la tonadillera ni su hermano habían informado a nadie sobre este asunto. "Están preocupados. Tengo mucho trato con Kiko Rivera. Le avisé y me dijo: ‘No puede ser, no puede ser'".

"Después, cuando le conté lo que me había contado a mí una enfermera, el parte médico, dónde estaba en el hospital... primero pasó por una fase de cabreo, de que no se lo diga alguien de su familia y se lo diga alguien de la tele. Y después pasó a un estado de preocupación, mucha preocupación. Me dijo que, aunque había tenido lo más grande con su familia, a su abuela la quiere muchísimo y siente una enorme pena. Luego me dijo que llamase a Anabel Pantoja, que tampoco sabía nada", ha zanjado.