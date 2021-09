Kiko Rivera, angustiado por la salud de su abuela, doña Ana: "No sé cómo actuar"

La salud de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, está preocupando mucho a sus familiares desde que este lunes tuviera que ser ingresada en el hospital por un severo empeoramiento.

Las informaciones que se han ofrecido al respecto por el momento apuntan a que se encuentra grave y que tendrá que permanecer durante varios días más en el centro sanitario.

La noticia la hizo pública Kiko Hernández este viernes en Sálvame, pero lo sorprendente fue que ha sido él mismo quien alertó de lo sucedido tanto a Kiko Rivera como a Anabel Pantoja.

Este domingo, el DJ ha querido pronunciarse a través de Instagram sobre la situación en la que se encuentra su abuela y su imposibilidad de conocer más al respecto por la mala relación que tiene con su familia.

"Sois muchos los que me estáis preguntando por el estado de salud de mi abuela, pero yo no lo sé, ya sabéis que yo no me hablo con mi familia", declaró, visiblemente afectado.

"Tanto mi prima como yo nos hemos enterado como todos vosotros, ayer lo estuve hablando con ella", ha confesado, despejando las dudas sobre si los primos siguen distanciados.

"Me tiene un poco angustiado, ya fuera de tonterías y no sé muy bien cómo actuar", ha reconocido. "Vamos a ver si nos podemos enterar de alguna manera más certera, aunque parece ser que la cosa está como está… no sé qué deciros chicos, es una situación muy extraña".