Monago reprocha a Vara que renuncie a "alianzas" para reformar la financiación de las CCAA para "no molestar a Sánchez"

Según ha señalado en una rueda de prensa, en los últimos días se están produciendo reuniones de algunos presidentes autonómicos que "lejos de asumir su carnet de afiliación política están demostrando que van a hacer honor a su cargo para defender los intereses de sus ciudadanos".

A Monago le produce "envidia" ver a otros presidentes autonómicos que se toman este asunto "en serio" y están trabajando "desde hace mucho tiempo" para conseguir "lo mejor" para sus ciudadanos, lo cual "choca frontalmente" con la actitud de Vara que "no ha querido saber nada de este asunto para no molestar a Pedro Sánchez".

Monago ha subrayado que todos coinciden en que el sistema de financiación autonómica necesita "una reforma en profundidad", que además debe acometerse "cuanto antes", pues el actual "ya nació viciado desde su inicio" cuando el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se "saltó el consenso" que había hasta entonces "para contentar a los separatistas de Esquerra Republicana".

Todo ello para "contentar a unos cuantos, que es justo lo que está ocurriendo en estos momentos, también con los socialistas en la Moncloa", ha remarcado el líder regional de los 'populares', quien lamenta que todos los presidentes autonómicos, excepto el de Extremadura, "están dejando estos días a un lado sus carnet de afiliación, y están manteniendo encuentros y trabajando en silencio para cuando llegue el momento defender sus argumentos para mejorar la financiación de los territorios".

En Extremadura, ha añadido "nada" se sabe de la posición que quiere defender Fernández Vara, quien ha "despreciado" las reuniones que han mantenido comunidades con problemas similares a los de Extremadura, como la despoblación, dispersión y envejecimiento.

"Ahora Vara está solo y no se les espera en ningún foro y no puede hablar de alianza porque no tiene ninguna", ha lamentado Monago, quien ha perseverado en que "la única alianza que tiene es con Pedro Sánchez", quien "mira siempre al norte y al nacionalismo, que son los que le mantienen en la Moncloa.

Por ello, le ha reclamado al presidente extremeño que se ponga en contacto con otras comunidades con problemáticas similares para que en la negociación se adopten "factores que deben ser tenidos en cuenta, con el peso que merecen", como son la dispersión geográfica, el envejecimiento o el coste de llevar los servicios públicos a las zonas rurales.

Así, ha remarcado que la solidaridad interterritorial es "incompatible con la España multinivel de Sánchez y los socialistas", que es la que ha "pactado en secreto en la mesa bilateral con los independentistas".

"Todo lo que no sea que Extremadura tenga financiación de primer nivel supondrá la pérdida de derechos. Si vara va a tragar con la España multinivel y la reforma financiación que pretenden imponer algunos volveremos a salir escaldados", ha añadido.

Por tanto, ha señalado que no cuenten con el PP para que "vuelvan a ganar los de siempre", para que "en los pueblos haya cada vez menos ambulancias y médicos", o para "legitimar los privilegios a los que más tienen".

En resumen, "si se impone el criterio poblacional nos van a tener enfrente", ha advertido, al tiempo que ha señalado que Extremadura ha perdido población con el actual sistema de financiación. "Si en 2009 ya fue nefasto ahora en 2021, con menos población, será el principio del fin de la comunidad autónoma".

INICIATIVAS CONTRA EL "ROBO" DE LA A-43

Por otro lado, ha señalado que ha mantenido este pasado miércoles una reunión con su homólogo en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para acordar medidas contra el "robo" de la autovía A-43, que conecta Extremadura con el Levante por Ciudad Real.

Una cuestión en la que el PP "se va volcar" con esta infraestructura y las comarcas a las que afecta, y va a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé "marcha atrás" en esta decisión de aparcar la conversión en autovía de la N-430.

"Ante la falta de defensa de Vara y Page, el PP asume el reto de luchar por lo que en justicia nos corresponde", ha señalado. En este sentido, ha avanzado la presentación de iniciativas en el parlamento regional para "aclarar" el papel de la Junta y "desde cuándo lo sabían".

También se registrarán iniciativas en el Congreso y el Senado para que esta infraestructura "no caiga en el olvido", porque no permitirán que el PSOE "paralice las inversiones previstas en Extremadura a costa de aumentarlas en otros territorios con el único objetivo de la permanencia de Sánchez en la Moncloa".

CAMBIOS EN EL PP DE MÉRIDA

Por último, ha rehusado hacer declaraciones acerca de las informaciones que indican que el PP provincial de Badajoz ha apartado al exalcalde de Mérida Pedro Acedo de la agrupación local, y que lo sustituirá por una gestora.

Según ha señalado Monago, no acostumbra a opinar sobre los procesos provinciales de su partido, ni tampoco de otros, como no lo ha hecho aún, ha señalado, sobre las primarias del PSOE de Badajoz, ni siquiera sobre la continuidad de Guillermo Fernández Vara al frente de los socialistas extremeños, al entender que estas cuestiones son competencia de "otros órganos" del partido, con los que se muestra respetuoso.