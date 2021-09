Si Bigote Arrocet ya llamó la atención al hablar en Secret Story de las infidelidades, asegurando que no conoce a ningún hombre que no haya sido infiel, este martes en su 'línea secreta de la vida' quiso aclarar sus palabras.

Aun así, sus declaraciones también sorprendieron. "Un hombre casado y que diga que no es infiel, contados con los dedos. Vamos a hablar de hombre a hombre", le dijo a Carlos Sobera. "Me estás diciendo que yo también soy infiel", le respondió el presentador.

Tras esta opinión del cómico, la curiosidad se posó sobre su relación con María Teresa Campos, a la cual aseguró que no la ha engañado. Aun así, sus palabras han dado mucho que hablar y ha hecho que algunos de sus defensores cambien drásticamente de opinión.

SECRETOS BIGOTE al 27510



Nada más que añadir #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/oyjQs9gzFW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 21, 2021

"Mira que yo he defendido en ciertos aspectos a Bigote", ha declarado Rocío Flores este miércoles en El programa de Ana Rosa. "Me parece superfeo, cobarde. Ya no solo hablar así, también decir eso de las mujeres así. Me parece una falta de respeto".

"Creo que ha sido demasiado inteligente, ha sabido utilizar lo que quería contar y lo que no. Creo que es una persona que no quiere no tener el control de ciertas situaciones", ha opinado la colaboradora. "Se ve dentro de la casa, sabe perfectamente que fuera se hablan de muchas cosas y no quiere dar pie a que se sepan ciertas cosas".

"En vez de sacar su parte emocional y hacer un resumen de su vida, parecía un currículum", ha añadido.