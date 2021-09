Este jueves, Secret Story vivió su segunda gala con Jorge Javier Vázquez, programa que empezó a las 20 horas en Telecinco. Y, durante esta primera hora, el reality tenía preparado un encuentro inesperado que pilló desprevenidos a sus dos protagonistas, Bigote Arrocet y Terelu Campos.

El humorista entró en el cubo para ver unas imágenes de él hablando de María Teresa Campos y, después, se sinceró con el presentador. "De mí se ha dicho que he sido un chulo, que he vivido a costa de ella", se quejó.

"Me fui hace dos años y todavía siguen con lo mismo", criticó. "Llevo dos años con el mismo tema. Ya dije lo que tenía que decir [...] Yo he contado mi verdad y no hay otra".

Entonces, el de Badalona le dijo algo que la periodista le contó a un redactor: "Teresa le ha confesado a un compañero que la relación era complicada y que el carácter que muestras no tiene nada que ver con el de la convivencia". A esto, el chileno respondió que, si hubiese sido así, no habrían "durado seis años": "Si no hubiera estado enamorado, no habría estado con ella. Es una persona muy buena, una dama, inteligente, graciosa y la pasamos de película".

Entonces, Jorge Javier, que confesó que prefería pedir perdón que permiso, dio paso a Terelu Campos, presente en plató, para que hablara directamente con él: "No tengo nada que decir, Jorge. Como él dice, sé la verdad y sé los mensajes, porque los tengo. Y estoy de acuerdo: este tema es agua pasada".

Aunque la colaboradora de Viva la vida comentó que entendía que, estando en Secret Story, le iban a preguntar y él podía hablar, quiere que se deje el tema porque "no es bueno" para su madre. "No quiero hablar nada más, porque quiero que dejen a Teresita en paz", confesó Bigote Arrocet, coincidiendo en esa parte con Terelu.

Aun así, la hija de la presentadora insistía en que lo de la ruptura mediante un mensaje de WhatsApp era cierto, pues fue ella quien le pidió que la avisara de que se marchaba y tiene las pruebas. Además, defendía que se tendría que haber roto la relación de otra forma, pues ambos eran personajes públicos y así se evitarían habladurías: "No sé por qué te molestó tanto, porque fue para que pudieras hacer tu vida sin que te acusaran de nada".

Pero, en este aspecto, el cómico no estaba de acuerdo, y negaba que hubiera roto con su pareja por mensaje. "A mí no me llames mentirosa. Solo te ruego eso", intervino Terelu. "Si tú hubieras tenido claro que Teresa sabía que no ibas a volver, lo lógico es que me dijeras que no le tenías que enviar ningún mensaje, porque ya se lo habías dicho".