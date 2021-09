Telecinco emitió la segunda gala de Secret Story presentada por Jorge Javier Vázquez este jueves 17 de septiembre. Se trató de un programa lleno de tensión y en el que quedó claro que empiezan a perfilarse dos bandos a tan solo una semana del estreno del concurso.

Varios de los participantes acusaron tanto a Miguel Frigenti como a Cristina Porta de tener una amistad hermética en la que no dejaban lugar para nadie más, aunque los aludidos lo negaron y aseguraron que se esfuerzan cada día en conocer a sus compañeros.

Pero si hay alguien con quien el colaborador tenía una profunda enemistad desde antes de entrar en el reality es Isabel Rábago. "No me gusta, aunque es una persona que me facilita mucho la convivencia y que no me importa", dijo Frigenti en varias ocasiones en las galas previas.

Sin embargo, en esta ocasión, fuera de sí, desveló el que podría ser el principal motivo de esa animadversión, algo sobre lo que hasta ahora solo había dado vagas explicaciones. Y ocurrió después de que Jorge Javier Vázquez le preguntase si creía que Rábago era la culpable de que le hubieran echado de algún programa, un rumor que había cobrado importancia en redes durante los últimos días.

El joven lo negó, pero ante la indignación de Rábago terminó estallando y gritó que la periodista le había hecho sufrir y que le había tratado fatal durante las reuniones de Ya es mediodía, programa presentado por Sonsoles Ónega. Según recogió el también periodista, en esos encuentros solo había cuatro personas y el maltrato tenía su origen en que Frigenti era muy incisivo con Alba Carrillo, amiga íntima de Rábago.

Se le acaban de cruzar todos los cables a Miguel Frigenti

#SecretGala1 pic.twitter.com/UYGOWLT9Mt — Rafael García López 🌈📺💻 (@RafaelGarciaLAF) September 16, 2021

"La productora no estaba, en esas reuniones estábamos en un cuarto cuatro personas. Tú me gritabas y me atacabas. Has sido muy mala conmigo", gritó el comunicador, desgarrado, antes de abandonar el salón.

Desde plató, Liz, que también colaboró en el programa, negó al joven y dijo que lo que ocurría era que varios compañeros afeaban los ataques a Carrillo durante su concurso en Gran Hermano Vip 7, pues la modelo trabajaba en el mismo formato, Ya es mediodía.

Muy distinta fue la versión de Nuah, el novio de Miguel Frigenti. Este contó que, desde su perspectiva, algo grave ocurría en esas reuniones, pues su pareja regresaba siempre a casa muy afectado y llorando.