Sale a la venta el calendario de Adviento de maquillaje y cosmética más buscado por las 'beauty addicts'

Nunca es demasiado pronto para hablar de una de las épocas más mágicas del año y este 2021 no iba a ser distinto. La Navidad -junto con Halloween- es lo único que nos ayuda a mantenernos serenos después de que se acabe el verano y aunque sea septiembre, siempre es una alegría recordar lo que nos espera en el mes en el que se termina el año.

Los calendarios de Adviento han sido una de nuestras partes favoritas de las fiestas navideñas, pero si ya hemos crecido y no nos apasiona tanto el chocolate, estos calendarios en versión adulto nos harán recordar la alegría con la que abríamos la pestaña del día que vivimos en nuestra niñez.

Si somos unos enamorados de la belleza, ya hemos oído hablar de los calendarios de Adviento de maquillaje y cosmética, sobre todo del superventas que Sephora saca todos los años. Para este 2021 nuestra espera ha terminado y por fin podemos hacernos con el ansiado cofre en su página web.

Calendario de Adviento de Sephora. SEPHORA

Con un precio de venta de 129,99 € y un valor real de 380,89 €, no falta mucho para que cuelguen el cartel de agotado gracias a su selección de productos enfocados a la belleza y el cuidado personal. 12 marcas nuevas, 7 productos de gran formato y 2 sorpresas inéditas. Así que si no queremos destriparnos el calendario, es no mejor seguir leyendo, ya que a partir de aquí vienen los spoilers.

Sin querer desvelarlo todo, esto es lo que podemos encontrar: los best sellers de maquillaje con la máscara de pestañas Too Faced en formato de viaje, la barra de labios Pillow Talk de Charlotte Tilbury en formato grande o la crema de labios de Rare Beauty y el iluminador de Fenty Beauty en formato mini.

Tratamientos faciales con, entre otros, Erborian, Fenty Skin, The Ordinary, Fresh y Innisfree y tratamientos capilares con Olaplex y Moroccanoil. Finalmente, también podremos encontrar perfume en formato nómada (perfecto para el bolso), como Juliette Has a Gun y la miniatura emblemática de Carolina Herrera, Good Girl. Una colección completa para soplar Advientos de belleza en estas fiestas y llenar de magia estas Navidades.