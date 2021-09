Dani Rovira, en 'El hormiguero': "Tras superar el cáncer, cumplir años, meses y días es una suerte"

Dani Rovira volvió a pisar el plató de El hormiguero este martes y lo hizo acompañado de Eduard Fernández para presentar su nueva película, Mediterráneo, basada en el nacimiento de la ONG Open Arms y su labor humanitaria en el rescate de migrantes. El filme está dirigido por Icíar Bollaín y llegará a los cines el 1 de octubre.

El antiguo colaborador del programa de Antena 3 comentó sobre su nuevo trabajo que "el germen es la dura imagen del niño ahogado que todos recordamos, había dos socorristas en Badalona que se preguntaron qué podían hacer. Yo interpreto a uno de ellos"

"En la película se ve perfectamente qué pueden hacer dos personas solas, con la única intención de cambiar el mundo ayudando a la gente. Somos mayoría cristiana en este país, todo el mundo estaría de acuerdo en sacar a un niño del agua, y Mediterráneo va dirigida a todo tipo de gente e ideologías", añadió Fernández.

Dani Rovira y Eduard Fernández, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Pablo Motos destacó las dificultades que tuvieron para rodar la película, pero la más importante fue el cáncer que superó Rovira, llegando a tiempo para hacerla: "Yo estuve confinado casi 6 meses en casa, y poder llegar al rodaje me hacía feliz, ha habido momentos duros, pero para mí, cada minuto en este proyecto ha sido un privilegio", reconoció el actor.

"Al final, obviamente, lo valoras todo mucho más. No he sufrido la crisis de los 40 porque estoy muy feliz, para mí ahora cumplir años, meses y días es una suerte. Todo ha cambiado", admitió el invitado recordando como superó el cáncer.

El presentador le preguntó: "¿Por qué sentimientos pasaste desde que te comunican el diagnóstico de cáncer y lo superas?". Rovira le contestó que "pasé por todos los sentimientos del diccionario, ahora, habiéndolo superado solo tengo sensación de gratitud, es como subir una montaña durísima que cuesta mucho alcanzar la cima, pero cuando lo logras las vistas son las mejores del mundo".

Para concluir comentó que el mejor consejo que le dieron durante la enfermedad fue que "me diera prioridad a mí mismo y no creo que sea un acto egoísta, me prioricé, tuve además mucho amor en el entorno... el amor y la ciencia lo pueden todo".