Críticas de los 'haters' a Pilar Rubio tras publicitar una doble hamburguesa: "No te has comido una desde 1997"

Tras el fichado de Sergio Ramos por el PSG, Pilar Rubio vive entre París y Madrid. La colaboradora de El Hormiguero sigue recorriendo sus rincones preferidos de la capital española.

También sus restaurantes predilectos. Uno de ellos es el Juanchos BBQ, y, desde ese lugar, ha publicado una de sus últimas fotografías de Instagram.

"Yo soy más de doble hamburguesa que de hamburguesa con patatas. ¿Y vosotros?", escribe la también actriz mientras degusta el producto.

La reacción de sus seguidores, como de costumbre, es positiva, entrando al debate creado por la propia Pilar. Pero siempre hay haters que ponen la nota discordante. En este caso, unos cuantos han hecho comentarios que se salen de la tónica del hilo creado al respecto.

"Con ese cuerpo no te has comido una hamburguesa desde 1997", "Que te comes eso, no te lo crees ni tú", "Si la llevas al veterinario aún la vaca se salva 😳😳", son algunos de los comentarios que se han podido leer como respuesta a su publicación.