El juez decide llamar como investigada a la exministra Laya por el caso Ghali

El juez Rafael Lasala ha decidido llamar como investigada en el caso Ghali a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El instructor quiere interrogarla sobre la entrada del líder del Frente Polisario en España el pasado 18 de abril por la Base Aérea de Zaragoza para atenderle por covid en un hospital de Logroño.

Esta declaración, que solicitaron la acción popular (el letrado Antonio Urdiales) y la acusación particular (Juan Carlos Navarro), se pidió después de que el exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, el diplomático aragonés Camilo Villarino, manifestara que la exministra le ordenó la entrada de Brahim Ghali en abril.

La fecha de la declaración de la exministra no se ha fijado todavía porque no se la ha localizado para entregarle personalmente la citación. En su testimonio, Villarino precisó que la decisión de la entrada del líder saharaui en España fue de Arancha González Laya, "pero no solo ella".

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza acepta también como testigo a la jurista María Isabel Valldecabres, exjefa de gabinete de la exministra de Presidencia, Carmen Calvo, y a José María Muriel Palomino, quien era secretario técnico de Asuntos Exteriores y ya está cesado. Él fue quien firmó la autorización del aterrizaje en España al avión procedente del país magrebí.