Madrid espera conocer "en los próximos días" los ensayos clínicos de la vacuna contra la Covid-19 en menores de 12 años

La Comunidad de Madrid espera conocer en los próximos días los resultados de los ensayos clínicos que se han llevado a cabo para comprobar la eficacia y seguridad de la vacuna contra la Covid-19 en los menores de 12 años. Las conclusiones de estos estudios serán claves para que los expertos decidan sobre la administración del fármaco en este grupo de edad.

Así lo ha detallado este lunes el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Publica, Antonio Zapatero, en una entrevista en Onda Madrid, donde ha señalado que su opinión es que la vacunación para los niños "se va a recomendar", aunque en todo caso ha aseverado que "hay que esperar". Los resultados de los ensayos clínicos que se han desarrollado en las últimas semanas no serán las únicas variables a tener en cuenta a la hora de decidir si se inocula el fármaco en los niños.

De acuerdo con el doctor Zapatero, las conclusiones serán analizadas por las sociedades científicas y por la ponencia de vacunas. Los médicos e investigadores que forman parte de estos organismos tendrán que decidir sobre la administración teniendo en cuenta una variable clave: ¿cuál es la capacidad que tienen los niños que se han contagiado de transmitir la enfermedad a los adultos?

Se conoce que el índice de transmisión entre los menores de 12 años es más bien "escaso", pero no con respecto a los adultos. Si este fuera elevado, y los ensayos hubieran demostrado la seguridad y eficacia del fármaco en los niños, decantaría la balanza hacia la autorización de la vacunación.

La tercera dosis en residencias, el miércoles

Sobre la tercera dosis para los mayores que viven en residencias de ancianos, el viceconsejero madrileño ha asegurado que se van a empezar a inocular "a mitad de esta semana". Antonio Zapatero ha apuntado que tienen los dispositivos preparados. En esta ocasión, ha señalado el responsable autonómico, los protocolos son más "sencillos" que el pasado invierno con la primera y la segunda dosis porque ahora solo se va a vacunar a los residentes, y hace unos meses se incluía en la inmunización a los trabajadores.

Horas después de la entrevista que ha concedido el viceconsejero en Onda Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha precisado durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que la vacunación en las residencias comenzaría este miércoles.

De momento, el pinchazo en la población general no se contempla. "Hoy por hoy no hay evidencia de que el resto de la población necesite una tercera dosis", ha afirmado el viceconsejero, lo que no quiere decir que la situación evolucione en los próximos meses y ese tercer pinchazo pueda ser recomendable.

En la actualidad se ha recomendado para los pacientes más vulnerables (como los citados mayores, los trasplantados, los pacientes oncológicos o cualquiera inmunodeprimido) para alargar, con la dosis de refuerzo, la respuesta inmunológica frente a la Covid-19.