Han toma medidas para que su hermana deje de obsesionarse con su mejor amigo en 'Inocentes'

Enamorarse no es malo, a no ser que no seas correspondida y no te des por aludida, cosa que le pasa al personaje de Gülben en la serie de Antena 3 Inocentes.

La exitosa serie turca sigue avanzando en sus tramas y una de las más peliagudas es la del enamoramiento de la hermana mediana del protagonista, Han, que vive obsesionada con el mejor amigo del mismo, Esat.

Inmersa en sus ilusiones amorosas hacia Esat y convencida de que es recíproco ella decidió en capítulos pasados dar un paso adelante y sugerirle algo que aterrorizó al joven: "Deberías pedir mi mano", le dijo.

Será Gülben quien tome el protagonismo del capítulo de Inocentes que emite Antena 3 este martes (22.45 horas). La joven se ve atrapada dentro de las nuevas reglas en casa, por lo que busca la manera de salir de la prisión que le han creado. Esto no será fácil mientras todos los ojos estén puestos en ella.

En paralelo, Han, el protagonista y su hermano mayor, decidirá tomar medidas serias debido a la obsesión de Gülben por Esat.

Pero Inci, la enamorada de Han, acude al rescate de Gülben en el último momento y encuentra la forma de salir. Sin embargo, no es consciente de lo que le costará su plan.

Inocentes ha sido la serie número 1 en Turquía en la pasada temporada. El aclamado drama cuenta la vida de Han (Birkan Sokullu) y las obsesiones y secretos de su familia. A ello se suma su relación amorosa con Inci (Farah Zeynep Abdullah): son dos jóvenes atrapados en la lucha entre lo que quieren y desean y lo que deben hacer por el bien de sus seres queridos.

La ficción está protagonizada por un alabado elenco encabezado por la célebre actriz de cine y televisión Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah y Merve Dizdar. Su reparto lo completan Gizem Katmer, Atilla Sendil, Metin Coskun, Esra Rusan y Alper Saldiran, entre otros.

Inocentes está producida por OGM Pictures y en la producción ejecutiva figuran nombres como Onur Güvenatam y Pelin Ekİnci Kaya. Cuenta en la dirección con las realizadoras Cagri Vila Lostuvali y Cigdem Bozali (Hercai), junto a Ender Mihlar, y con las guionistas Deniz Madanoglu (Bir Aile Hikayesi) y Rana Mamatlioglu (Ciudad Cruel).