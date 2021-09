Una geóloga relata cómo vivió la erupción en La Palma en directo y sobre el terreno: "Fue una locura"

Con los "pelos de punta", Alba Martín Lorenzo relata el histórico momento que vivió este domingo, cuando las montañas del Cumbre Vieja explotaron para erupcionar la lava que manaba en su interior mientras ella sus compañeros del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) se encontraban trabajando sobre el terreno a raíz del enjambre sísmico registrado los días anteriores.

La geóloga se encuentra desde el pasado miércoles en la isla, a la que voló "de urgencia" desde Tenerife, donde reside. Detiene el coche un momento para contar por teléfono a 20minutos cómo experimentó el momento. "Fue una locura. Nos sorprendió muestreando el terreno. Llevamos una semana durmiendo muy poco". Cuenta que la erupción no vino precedida de ningún sonido estruendoso sino que lo describe con humor como "un pedo silencioso".

"De repente vi la columna de humo y pensé 'no, no, no'. Tuve sentimientos encontrados por la parte profesional y por todas las personas que tienen allí sus casas y que la lava se las ha llevado por delante", cuenta esta joven estudiante de doctorado de 29 años, que es consciente del privilegio que ha vivido a nivel científico.

Desde el miércoles, su trabajo se centró en recopilar in situ información geoquímica para completar los datos que ofrecía el enjambre sísmico y así establecer de forma más concreta cuándo y dónde se produciría la erupción. Lo que no imaginaba es que ese momento le fuera a llegar muestreando. En realidad, según explica, "en geología es imposible establecer tiempos".

Martín asegura que no entiende por qué no se cambió antes el semáforo de riesgo volcánico "como mis jefes recomendaban", si bien destaca la inmensa labor que han realizado las autoridades del cabildo de La Palma, los municipios y los vecinos y vecinas. Por el momento hay más de 5.000 personas evacuadas y no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal.

Su trabajo de campo ahora

Una vez ya producida la erupción, su trabajo se centra en tomar muestras de las cenizas para estudiar el comportamiento del volcán y también porque, registrando su actividad, se puede estudiar con perspectiva global futuras erupciones en sistemas volcánicos similares a de las Islas Canarias pero en otras partes del mundo.

Ataviada con casco, gafas -"la ceniza se mete en todas partes"-, mascarilla antigás y equipo de protección individual (EPI) -a esos que la pandemia de covid-19 ya nos ha acostumbrado-, Martín está realizando un análisis exhaustivo de las emisiones de dióxido de azufre, que son peligrosas, y que serán las que guiarán a los científicos sobre la actividad de Cumbre Vieja.

Para ello, dejan "cajas" o "platos" sobre el terreno para recoger muestras de las cenizas "cada hora". Se encuentran bajo la nube de cenizas, que calcula que abarcará unos cuatro kilómetros a la redonda. Ella y su equipo, de diez investigadores, se encuentran este lunes en la zona sureste de la isla, justo al opuesto por donde las lenguas de magma descienden hacia el mar.

Desde INVOLCAN, en el que trabaja un equipo de 36 científicos, también van a sobrevolar en helicóptero el volcán para captar imágenes térmicas que ofrezcan información sobre la temperatura de las coladas y estudiar a qué velocidad avanzan. Los expertos han estimado según la información disponible hasta ahora es que la colada avanzan por el suroeste de la isla a 700 metros por hora.

Esta joven geóloga recuerda que hay diferentes formas de erupciones y que, esta registrada en La Palma ha sido "de las simpáticas" por ser fisural, pues la lava ha erupcionado por una primera fisura, de unos 300 metros, por donde se ha abierto el terreno. Estas erupciones, expone, "no son explosivas ya que los proyectiles no pueden llegar muy lejos". Las grandes rocas, de hecho, se quedan en la boca eruptiva, añade.

¿Cuándo llegará al mar?

Preguntada por cuándo llegarán al mar los primeros ríos de lava, Martín afirma que de momento no tienen información concreta al respecto. Cuando esto ocurra -se prevé que en las próximas horas-, se producirá un choque térmico muy notable, a tenor de los 1.100 grados que puede tener el material volcánico que entre en contacto con un agua que está a 23 grados.

Ello generará unas enormes nubes de vapor ácido, ya que el agua de mar contiene 35 gramos de sales por kilo. Y la sal está formada por cloro (NaCl, cloruro sódico). "Habrá explosiones. Es como si mezcláramos aceite hirviendo con agua. Se puede generar una lluvia ácida que cause a la población irritaciones de garganta y de nariz", ha expuesto a EFE el catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria José Mangas.