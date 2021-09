Los expertos revelan cuándo se podrá predecir la duración de la erupción en La Palma y cuál será el "chivato"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes que en unas 48 horas o un poco antes se podrá predecir cuál será la duración de la erupción del volcán en La Palma, que comenzó este domingo sobre las tres de la tarde hora peninsular y ha afectado ya a un centenar de viviendas en la localidad de El Paso.

Así lo ha explicado durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha afirmado que "en 48 horas, un poco antes, podrán predecir cuánto durará la erupción", aunque ha considerado que no será corta. Torres ha afirmado asimismo que "no hay previsión de un nuevo punto de erupción y, por tanto, no habrá más desalojados".

Sobre la duración de la erupción volcánica, que es una cuestión imposible de conocer por el momento según los expertos, el director del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, ha dicho en Canarias Radio que será el dióxido de azufre que emana del volcán el "chivato" que indicará el momento en el que la erupción podrá darse por finalizada.

"Desde ayer estamos monitorizando el dióxido de azufre porque este va a ser un parámetro muy importante para ver cuándo va a finalizar el proceso. En estos momentos está expulsando entre seis y nueve mil toneladas diarias", ha indicado.

Pérez, que cree que durará "una semana y más", ha expuesto que cuando se observen dos o tres días sin emisiones de dióxido de azufre se podrá dar por finalizada la erupción volcánica. "Ahora hay que hacer seguimiento de la afección de las colas de lava en torno a la seguridad civil y minimizar el impacto que puedan tener en las personas. Vamos a ver cuál es la trayectoria en una zona donde hay mucha vivienda, me da mucha pena porque va a arrasar todo lo que quede a su paso".

"En Canarias hemos tenido erupciones que han durado varios días y otras que han durado varios meses. Hay un gran abanico de ventanas temporales. Entendemos que va a ser una erupción histórica. El mayor problema ahora es ver a la gente que ha trabajado toda la vida para tener una casita y la lava se la va a arrasar, esa es la mayor desgracia porque no debiera haber pérdidas humanas a no ser que haya intrépidos por ahí", ha subrayado.

Dos bolsas retroalimentándose

En la misma línea se ha pronunciado poco después de TVE y en Cadena Ser. "El primer día hemos calculado entre 6.000 y 9.000 toneladas, una cantidad razonable, las hemos visto mayores, y una tendencia descendente va a ser indicativo de que la erupción va menguando; cuando pasen 48 sin ninguna emisión de dióxido de azufre, podemos darla por finalizada", ha indicado Nemesio Pérez.

Asimismo, Pérez ha añadido que "la bolsa que puede estar a tres o cinco kilómetros de profundidad está conectada con otra bolsa a 20 o 30 kilómetros, por lo que la retroalimentación de la que está a más profundidad sobre la más somera podría hacer que la erupción se alargue".

¿Cambiará la orografía?

En cuanto al avance de las coladas de lava, ha admitido que se pueden prever el recorrido de las mismas y que, por ello, no deberían generar "pérdida de vidas humanas", aunque ha reconocido que arrasaran "todo lo que no se mueva".

"Es un sentimiento agridulce, porque se trata de un espectáculo de la naturaleza sin parangón, pero muy triste porque las personas que han trabajado toda su vida van a ver como la colada les va a arrasar todo", ha reconocido.

Asimismo, ha dudado de que la erupción pueda cambiar la orografía de La Palma. "La isla se ha hecho de miles de erupciones volcánicas, aquí lo que se va a añadir es un poquito de capa más, lo único que si las coladas llegan al mar, la isla se podría extender unos cuantos metros cuadrados más", ha destacado.