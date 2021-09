La fecha en la que los expertos vaticinan que la pandemia de coronavirus estará controlada

Con la vacunación muy avanzada en todo occidente, ya se empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia de coronavirus que arrancó a finales de 2019 en China y a principios del año siguiente en todo el mundo.

No obstante, el virus no está aún controlado, por lo que hay que esperar algunos meses para poder hacer esta afirmación. Por eso, la gran pregunta que se hace la ciudadanía en general y la ciencia en particular es cuál será la fecha en la que esté controlado el virus.

La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la española María Neira, reveló esta semana que si la vacunación avanza como hasta ahora la pandemia de Covid-19 podría estar controlada en marzo de 2022.

En declaraciones a la emisora RAC1, la endocrinóloga asturiana reconoció que el fin de la pandemia "es cada vez más notable", pero recordó que hay que aprovechar para cambiar el modelo de vida actual y no cometer los mismos errores.

"Dos años es un periodo que nos fijamos y seguramente será un tiempo razonable. Si nos ponemos a vacunar a la velocidad que hemos ido hasta ahora podríamos ver incluso antes la salida de esta situación tremenda", dijo la médica española.

Neira cree que "el fin está empezando a ser cada vez más presente, pero cuando salgamos de la pandemia debemos aprovechar para ser mejores y no olvidar estas lecciones".

"Hay que aprovechar también para que esta normalidad sea una mejora de las condiciones de vida. Deberíamos revisar un poco nuestros modos de consumo, de producción y de estilo de vida para que nuestra salud esté mucho más protegida", señaló la responsable de Salud Pública de la OMS.

Preguntada sobre la necesidad de inocular una tercera dosis de la vacuna, Neira dijo: "Hemos pedido una especie moratoria, de esperar, como mínimo, hasta el año que viene, hasta que tengamos más información y evidencias y hasta que un 40% de la población mundial pueda tener una primera dosis. Para nosotros, la tercera dosis, por ahora se puede posponer".

"Esto no quiere decir —aclaró— que si, después, el virus es endémico en un futuro, habría unos grupos vulnerables a los que se podría poner, pero de momento posponemos la tercera dosis hasta que sea más equitativa. Es una estrategia de protección colectiva".

Sobre la vacunación de los menores de 12 años, Neira dijo que de momento no lo ve necesario y que, con la vuelta al colegio, se podrá evaluar si realmente esta franja de edad supone un riesgo de contagios o no.

Sobre la apertura del ocio nocturno, prevista en Madrid a partir de este lunes 20 de septiembre, Neira no se ha pronunciado, pero no se ha opuesto "siempre que se sigan unas determinadas medidas".

"Yo me concentraría en las medidas de prevención que sabemos que funcionan. Primero la vacunación. Habrá muchas personas vacunadas entre los asistentes. Después la ventilación, porque en lugares interiores es donde hay más riesgo de transmisión, y luego las medidas de distancia", ha añadido.

El experto de la Casa Blanca coincide

Neira no es la única experta que pone en el primer tercio de 2022 la fecha para el fin de la pandemia. Hace unas semanas, Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca, dijo que con los ritmos de vacunación actuales la primavera del próximo año sería el momento de volver a cierto grado de normalidad.

Con el nuevo objetivo de la próxima primavera en el horizonte, "nuestro destino está en nuestras propias manos", dijo Fauci al programa a la cadena NBC el pasado 25 de agosto.

Pero superar el invierno también será complicado, dijo Fauci, por otros dos virus que normalmente circulan durante la temporada: la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), un virus común de las vías respiratorias superiores que causa síntomas similares a los del resfriado y es particularmente peligroso.

El invierno pasado, los casos de gripe y VRS disminuyeron debido a las medidas de protección contra la Covid-19, como la mascarilla, la higiene de las manos y el distanciamiento social. Como resultado, menos personas obtuvieron inmunidad natural a una infección previa, lo que algunos expertos creen que está impulsando el aumento del VRS. Un escenario similar podría ocurrir con la gripe en los próximos meses, lo que podría saturar a los hospitales y los sistemas de atención médica y prolongar la lucha contra Covid.

El doctor David Wohl, médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Carolina del Norte, agrega que los casos de Covid también podrían aumentar nuevamente a medida que bajan las temperaturas y los estadounidenses reanudan sus actividades en interiores por necesidad.

Pero una vez superado este horizonte, "podríamos empezar a volver a un grado de normalidad... restaurantes, teatros, ese tipo de cosas", dijo Fauci. Pero habrá algunos aspectos que no sean iguales: "Todo tipo de facetas de nuestras vidas van a ser un poco diferentes debido a algunas de las cosas que aprendimos de la Covid", dice Wohl. "Y porque nos damos cuenta de que Covid no va a desaparecer por completo", añade.