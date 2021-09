La Xunta apunta a un problema "de aceptación social" por "parte de la sociedad" respecto a los incendios forestales

Rodríguez ha comparecido este viernes ante la Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes a petición de los grupos nacionalista y socialista, donde ha dado cuenta de la situación respecto de los incendios forestales de la última campaña.

"Hay un problema que igual no queremos ver por ser políticamente correctos, y no hablo de complicidad, pero sí de aceptación. No es criminalizar a la gente, pero sí hay una aceptación social del fenómeno incendiario", ha asegurado el director xeral sobre el número de igniciones -incendios- que se registran en Galicia.

"El número de hectáreas quemadas en Galicia no es nada extraordinario en comparación a la de cualquier otro territorio, pero el número de igniciones sí es mucho más alto", ha explicado sobre lo que ha calificado como "forma tradicional de gestión del territorio".

A este respecto, el director xeral ha incidido, en diversas ocasiones, en que "no se trata de criminalizar a la sociedad", pero sí de reconocer que "hay una parte de la sociedad y del territorio que tiene un problema" y ha pedido luchar para "conseguir entre todos erradicar esa aceptación", algo que no se consigue, en su opinión, "porque simplemente se busca un culpable, la Xunta".

ACTIVIDAD INCENDIARIA

El grupo socialista, en la voz de Carmen Rodríguez da Costa, ha solicitado a la Xunta información sobre la actividad incendiaria de este último año, así como los medios y estrategias para luchar contra el fenómeno.

"El principal problema es el abandono absoluto del rural, que está desmantelando el PP. Difícilmente lucharemos contra el fuego si tenemos menos tierra productiva, que se está convirtiendo en una bomba de biomasa de monte desordenado y sin casi presencia de cortafuegos naturales ni silvicultura", ha criticado da Costa.

Además, la socialista ha indicado que "no existe coordinación de las medidas correctoras, ni mapa de riesgos", "ni se cubren las vacantes en unas brigadas muy mermadas, con condiciones laborales precarias", entre otros aspectos.

A este respecto, ha señalado que "el incumplimiento reiterado de los planes de gestión" participan del "caldo colectivo" para que se originen incendios como el de Málaga, de sexta generación. "Esto tiene que tener luz y taquígrafos porque es un problema que nos afecta a todos", ha remarcado.

Por su parte, el director xeral de Defensa do monte ha puntualizado que "un año espectacular puede quedar camuflado por un único incendio que calcine muchas hectáreas". "Hace años, 10.000 incendios era lo normal y, a día de hoy, cuando tenemos más de 3.000 ya hablamos de un mal año", ha asegurado.

Rodríguez Vázquez ha defendido que la media de Galicia siempre ronda los 1.000 incendios, pero que la meta debe ser, para todos los gallegos, "estar entre los 500 y los 1.000 incendios al año"; algo que ha afirmado "la Comunidad está cerca de conseguir".

Respecto a una posible reestructuración de los distritos forestales, el director xeral ha asegurado que se trabajará en ello, "en base a criterios objetivos pero no sólo en función a las estadísticas, sino también a lo que pueda venir", pero "se dejará terminar esta campaña" y, además, ha defendido que "no hace una reestructuración un director xeral recién llegado y seis meses antes de una campaña", como se le había demandado, según ha apuntado, en ocasiones anteriores.

INCENDIO DE RIBAS DE SIL

El director xeral también ha comentado algunos detalles sobre el incendio de Ribas de Sil, respecto a cuyo autor o autores ha tachado de "sociópatas" por quemar "uno de los lugares más singulares" de la Comunidad.

"Estoy convencido de que los vamos a pillar, y hasta aquí puedo contar. Pero estarán contentos porque la culpa parece que es toda de la Xunta", ha aseverado para, a continuación, señalar que las consecuencias pudieron "ser mucho peores". "Las condiciones meteorológicas también son las que son y hay que tener en cuenta que el fuego saltó el río Sil, y no hay mejor cortafuegos que el Sil", ha señalado.

En cuanto a este fuego y en respuesta a una de las preguntas planteadas por la formación nacionalista sobre si el vaciado de los embalses afectó a la extinción de los incendios, Rodríguez ha reconocido que "su capacidad no permitía ni el aterrizaje ni el despegue" de los medios aéreos, "no se reunían las condiciones de seguridad" y se cargó "en otros embalses más lejanos".

De todas formas, ha matizado que la decisión de "centralizar los medios aéreos en el fuego de Ribas" y no en el de Chandrexa de Queixa, contestaba a la "gravedad" del primero; "de cara a las viviendas y a la masa forestal, era lo más correcto en cuanto a priorizar medios".

SITUACIÓN DEL MACIZO CENTRAL

En torno al incendio de Ribas de Sil y a la situación del Macizo Central, dentro de la Rede Natura, en Ourense, ha girado la pregunta de la formación nacionalista, que ha criticado la "cierta negligencia" de la Xunta en cuanto a la adopción de medidas preventivas para evitar los incendios forestales.

"Resulta sorprendente que el macizo, uno de los espacios de mayor importancia natural y paisajística, no cuente todavía con un plan director. El conselleiro de Medio Rural dijo que iba a convocar a los alcaldes de la zona para poner en marcha un plan director, y aún no se ha producido ni la reunión", han señalado.

"Es un espacio protegido, pero poco atendido, aún cuando el Gobierno ha reconocido una alta actividad incendiaria, incluso con la posibilidad de tramas incendiarias. Pero sí ve explotados sus recursos energéticos con embalses y parques eólicos", han criticado los nacionalistas.

En este sentido, Rodríguez Vázquez ha reconocido y destacado "el valor paisajístico, natural y social" de una "comarca singular" de Galicia y, además, "atendiendo a las series estadísticas, efectivamente, si no cambia la tendencia", el Macizo Central "requerirá una especial atención", ya que además "son incendios difíciles de apagar", en una orografía y condiciones "complicadas" para su extinción.