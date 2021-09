València adjudica la urbanització de l'entorn de la plaça Segòvia amb una rebaixa del 30%

L'entorn de la plaça Segòvia, situada en el barri de l'Hort de Senabre, al sud de València, s'urbanitzarà pròximament amb un cost un 30% inferior al contemplat inicialment. La Junta de Govern Local té previst adjudicar aquest divendres les obres a l'empresa Canalizaciones i Derribos Safor per un import total de 249.260 euros (IVA inclòs), una xifra sensiblement inferior al preu d'eixida de la licitació, que es va situar en 356.713,64 euros.

De fet, segons consta en el propi expedient que passarà per l'òrgan municipal, la Mesa de Contractació va requerir documentació a aquesta empresa en detectar una proposició "anormalment baixa" en el preu. La companyia va aportar el mes de juliol passat aquesta justificació, que en opinió de l'òrgan administratiu "explica satisfactòriament l'oferta, per la qual cosa la mateixa pot acceptar-se". Al procediment es van presentar altres 16 empreses més.

Les obres, que duraran quatre mesos, es realitzaran en els terrenys situats entre la plaça Segòvia, l'avinguda del Doctor Tomás Sala, el carrer Jerónima Galés i els jardins de la via de servei del bulevard sud. D'aquesta manera, s'adequarà l'espai pendent d'urbanitzar situat al costat del centre de salut i que dóna al bulevard, una parcel·la de terra en la qual actualment estacionaven cotxes i que ja és de propietat municipal.

L'actuació, inclosa com a inversió en el pressupost municipal de 2021, preveu els farciments necessaris per a aconseguir cotes similars a les de l'entorn i la pavimentació de les zones destinades a trànsit per als vianants. El projecte també contempla la renovació o ampliació d'infraestructures municipals, en concret, enllumenat, reg i sanejament, així com la millora global de l'accessibilitat de l'entorn.

Respecte a les zones qualificades com a vials segons el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), es tracta de vials per als vianants, que tindran un tractament similar. Així mateix, s'inclou l'actuació parcial en l'avinguda del Doctor Tomás Sala, amb una secció de trànsit rodat.

Les obres consisteixen bàsicament en la conversió en zona de vianants del carrer. Es contempla l'alçament de l'asfalt de la calçada i de les voreres. Es realitzarà la demolició i excavació necessàries per a la instal·lació de 14 nous escocells i la canalització que es precisa per al subministrament de reg.

La intervenció urbana, en desaparéixer el pas de vianants existent en l'encreuament amb l'avinguda Primer de Maig, es completarà amb la col·locació de bancs i jocs infantils pintats en el sòl.