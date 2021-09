La Mostra de Pallasses i Pallassos de Xirivella proposa 25 actuacions en una edició "més oberta que mai"

La 28 edició de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella (València) ha avançat les seues dates a setembre per a adequar-se millor a la situació sanitària i combinarà espectacles a l'auditori amb uns altres en espais a l'aire lliure, "aplicant sempre un exhaustiu protocol Covid".

La mostra començarà el 23 de setembre amb l'homenatge a Sergio Claramunt, director i fundador de Payasospital i l'actuació de Jimena Cavalletti, han avançat el regidor de Cultura, Roberto Romero, i Elba Torres, directora de la Mostra, en la presentació de l'esdeveniment.

A partir d'eixe moment, se celebraran fins a 25 actuacions entre la Mostra i la Mostreta, aquesta última torna després de no celebrar-se l'any passat per la pandèmia.

D'aquesta manera, Xirivella serà fins al 6 d'octubre "la capital del món clown", ja que per la Mostra passaran artistes de la talla de Leo Bassi, Ganso & Cía, Pere Hosta, Clownbaret, La Tête, Francis J.Quirós, Petit Teatro, La Gata Japonesa, Xavi Castillo, Ameba Teatre, La Troupe Malabó o Quique Montoya.

Aquesta edició serà una "Mostra oberta", amb un gran nombre d'espectacles gratuïts en patis de col·legis i en places per a acostar el món de la cultura a tota la ciutadania. "La gent podrà passejar o eixir al balcó de la seua casa i escoltar el riure de la gent i gaudir d'un gran espectacle. Així també ajudarem a oblidar per un moment les penes, que últimament han sigut moltes", ha destacat l'alcalde Michel Montaner. També hi haurà quatre espectacles amb una entrada a un preu popular de 5 euros.

En la roda de premsa de presentació s'ha reivindicat la importància de la cultura i del riure, "un valor universal, l'antídot a la tristesa", segons Michel Montaner, i més en un moment de pandèmia sanitària com l'actual.

El director general d'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha comentat que "la cultura fa créixer el benestar de la població i la seua capacitat reflexiva". Una reflexió en la qual ha aprofundit Xavier Rius, cap de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, que sosté que "davant la por, humor".