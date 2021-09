Dulceida cuenta, entre lágrimas, cómo se encuentra tras su ruptura con Alba Paul: "Peté. Estaba muy inestable y mal"

Dulceida ha reaparecido en su canal de YouTube para contar en qué punto vital se encuentra, pues, como ella misma ha reconocido, ha atravesado un verano muy complicado debido al fallecimiento de su abuela y la ruptura con Alba Paul.

La influencer ha vuelto "poco a poco" a las redes sociales, su espacio de trabajo desde hace doce años, después de que el pasado mes de agosto decidiera darse un descanso. Según ha relatado, solo le apetecía "estar en la cama". "Peté, estaba muy inestable y muy mal", ha admitido antes de romper a llorar.

En su publicación, la catalana ha agradecido a sus seguidores el apoyo que ha recibido en las últimas semanas, aunque también ha lamentado que haya quienes no respetan que necesite "tiempo" para recuperarse.

En este sentido, también ha cargado contra las personas que han hablado de su relación con Alba, "inventando" y haciendo "daño". Tanto es así que ya ha tomado acciones legales. "No entiendo, me alucina la gente que le encanta meterse en relaciones", ha apuntado, "con las personas tan malas hay que hacer algo".

Por un lado, Dulceida ha insistido en que solo ella y su expareja saben en qué punto se encuentran y que solo hay que fiarse de lo que ellas digan, y, por otro, ha pedido a sus fans que le den tiempo para vivir el duelo con tranquilidad. Y es que la empresaria ha recibido durante semanas mensajes en los que se le pedían explicaciones: "No exijáis nada, que es muy feo. Quiero que respetéis eso".

"Yo sé que os he enseñado mi relación, porque es una cosa que a mí me hace feliz, como ahora estoy compartiendo un momento no tan buen ode mi vida", ha expresado, aclarando que es "una persona alegre" y quiere transmitir una filosofía de vida optimista pese a las adversidades.

"Necesitaba caer para curarme, levantarme y luego estar bien. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. He estado curándome rodeada de las mejores personas", ha agradecido, prometiendo que volverá a recuperar su "alegría": "Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente que quiero".