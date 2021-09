Dulceida regresa a las redes después de un parón por encontrarse en su peor momento

El pasado 22 de agosto, Dulceida sorprendía a sus seguidores al anunciar que haría un "parón" en las redes sociales porque necesitaba "recuperarse" y "priorizar su salud mental".

Su distanciamiento con su mujer, Alba Paul, y el fallecimiento de su abuela se sumaron a las críticas que recibía en Instagram. "Desde hace unos meses estoy recibiendo un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren", reveló.

"Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome", explicó.

"He vuelto", anunció. Este sábado, 11 de septiembre, Dulceida reaparecía en su cuenta de Instagram anunciando que iba a volver "poco a poco". "Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero", ha confesado.

Además, ha adelantado que este miércoles subirá un vídeo a YouTube donde contará qué es lo que ha sentido estos meses y los motivos más detallados por los que tomó la decisión de hacer este "parón.

Ha querido aprovechar para agradecer a sus seguidores los mensajes de apoyo que ha recibido desde que confesar su situación. "Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipais", concluyó.