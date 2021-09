Dulceida y Alba Paul, juntas de nuevo en medio de los rumores sobre su ruptura y con su futuro aún en el aire

El pasado mes de julio, Dulceida y Alba Paul decidieron darse un tiempo y tomar caminos por separado, al menos este verano que poco a poco toca a su fin. No dieron razones, pero, hace unos días, se ha sabido qué pudo pasar para que la pareja se rompiera.

Según la exconcursante canaria de GH Amor Romeira, el motivo de la ruptura se produjo porque una de ellas ha recibido "traición" de la otra difícil de perdonar.

"No son unos cuernos como tal. A mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico", aseguró. "A mí ellas dos me encantan, ¿Cómo es Alba? Es un amor. Hacen un equipo tan perfecto… Yo por eso no conté que me había llegado esa información", relató.

Ahora, en medio de especulaciones y rumores acerca de su presente y de su futuro, las influencers han reaparecido juntas -al menos en el mismo espacio-, con motivo del cumpleaños de su amiga Marta Riumbau en Madrid.

Dulceida y Alba en el cumple de Marta Rimbau...pero separadas..a ver que nos deparan 🙏 pic.twitter.com/Ck4Lxk1JYB — L 🌙 (@mellosa85) September 6, 2021

La presencia de la expareja en la fiesta, confirmada por los vídeos y las fotos que se fueron subiendo a las redes sociales, causó un terremoto en internet. ¿Significa este gesto que se darán una nueva oportunidad? Solo el tiempo lo dirá.