Amor Romeira desvela la razón de la ruptura entre Dulceida y Alba Paul

Amor Romeira está a punto de abandonar Solos on the beach, el reality de Mitele Plus, pero antes ha soltado una bomba que poco o nada tiene que ver con ella y sí con una ya expareja que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, la de Alba Paul y Dulceida.

El pasado mes de julio, las influencers decidieron darse un tiempo y tomar caminos por separado, al menos este verano que poco a poco toca a su fin. No dieron razones, pero, ahora, se ha sabido qué pudo pasar para que la pareja se rompiera.

Según la exconcursante canaria de GH, el motivo de la ruptura se produjo porque una de ellas ha recibido "traición" de la otra difícil de perdonar.

"Me dicen que la que no quiere seguir es Alba"

"Se dice, yo no lo he contrastado, que hay una deslealtad por parte de Dulceida", aseguró Amor. "¿Dulceida le ha puesto los cuernos?", le preguntó el influencer Iban García, visitante este martes del pisito.

"No son unos cuernos como tal. A mí lo que me llega es que Alba descubre como un tonteo o un roneo de Dulceida con un chico", matizó la canaria Amor. "A mí ellas dos me encantan, ¿Cómo es Alba? Es un amor. Hacen un equipo tan perfecto… Yo por eso no conté que me había llegado esa información", aseguró.

"Me dejas muerto", reaccionó Iban, que aseguró que Alba y Dulceida tenían muchos proyectos en común y que ya lo tenían casi todo listos para ser mamás juntas. "Me dicen que la que no quiere seguir es Alba", le comentó Amor.