Compromís demana el traspàs de les competències de salut mental de les presons a la Conselleria de Sanitat

La parlamentària ha defès que "és necessari que, amb caràcter previ a la transferència de competències, el Govern central incremente la dotació de personal i que contracte personal facultatiu especialista en psiquiatria i psicologia clínica en els centres penitenciaris valencians", segons ha indicat la coalició valenciana en un comunicat.

Rodríguez ha demanat crear recursos públics comunitaris dins de l'àmbit del sistema penitenciari valencià, establir en els centres protocols d'actuació davant crisis derivades de malalties de salut mental i potenciar tots els mitjans assistencials (psicoterapèutics, farmacològics, educatius, etc.) en la presó, per a atendre els interns amb Trastorn Mental Greu (TMG).

"Les dades que aborda l'informe de juliol de 2021 elaborat per l'Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó, i coordinat per l'associació Àmbit, ens mostren que la manca de personal mèdic especialista en salut mental és flagrant a les nostres presons", ha valorat Rodríguez, qui ha insistit que per a Compromís "és fonamental augmentar els recursos públics i millorar l'atenció".

La diputada ha recordat també que "totes aquestes manques han quedat exposades, una vegada més, en l'últim episodi de violència patit per un intern de la presó de Villena amb problemes de salut mental".

"Ens preocupen i ens indignen actuacions com les ocorregudes recentment a Villena. El funcionariat de presons no pot colpejar a un intern com hem vist en la gravació de videovigilància del centre. Eixe no és el paper d'un empleat públic que ha de vetlar per la seguretat de la ciutadania, també la que està presa i malalta. Sense exclusions ni excuses", ha manifestat Rodríguez.