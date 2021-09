Rocío Flores estalla tras ser criticada por su actitud durante una fiesta

Rocío Flores ha sido duramente criticada en las redes sociales después de que publicara unos stories en los que aparecía junto a su grupo de amigos de fiesta en un local y sin utilizar la mascarilla.

La exconcursante de Supervivientes 2020 es muy activa en las redes sociales. Especialmente, en Instagram, plataforma en la que combina su trabajo con las marcas con sus publicaciones sobre su vida personal, algo que, en ocasiones, la ha convertido en objeto de críticas.

Tanto es así que la influencer se ha visto obligada a responder a los usuarios que le han recriminado su comportamiento en un local, pues no llevaba puesta la mascarilla. "Os voy a aclarar estos mensajes...", ha avanzado.

Rocío Flores responde a las críticas en Instagram. INSTAGRAM

"No sé si es que realmente me escriben por aburrimiento o porque no lo saben. No sé en vuestras ciudades pero aquí si vas a una discoteca tienes tu mesa y te puedes mover y bailar. Sin dar vueltas por tu discoteca, obviamente", ha aclarado.

No es la primera ver que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores responde a quienes cargan contra ella en Internet. De hecho, este verano mostró públicamente algunos mensajes que tuvo que denunciar a la Policía, pues en ellos se le deseaba, incluso, la muerte.