Las brutales amenazas que recibe Rocío Flores en sus redes: "Quiero verte muerta"

Rocío Flores siempre agradece la cantidad de apoyo que recibe por parte de sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues a través de estas plataformas también obtiene graves insultos y amenazas.

La exconcursante de Supervivientes mostró este lunes una captura de pantalla de las respuestas que un usuario le escribe en sus stories, llegando a llamarla "puta zorra mala". Y eso no es todo, ya que este internauta también le desea la muerte, tal y como se comprueba en uno de los mensajes: "Quiero verte muerta".

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores compartió con sus más de 789.000 seguidores las preocupantes amenazas que le llegan prácticamente a diario, aunque, eso sí, optó por borrar el nombre del usuario.

Rocío Flores muestra las amenazas que recibe en Instagram. INSTAGRAM

La joven está acostumbrada a recibir este tipo de contestaciones en sus publicaciones, pues desde hace meses se encuentra en el ojo del huracán por las declaraciones de su madre en Rocío, contar la verdad para seguir viva, así como por la victoria de Olga Moreno, la mujer de su padre, en Supervivientes.

Así lo contó la nieta de Rocío Jurado la pasada semana, cuando se dirigió a quienes la increpan casi a diario. Según explicó, es "fácil" saber quién hay detrás de los perfiles de Instagram, aunque la cuenta sea anónima.

"A lo largo de todos estos meses llevo recibiendo 24 horas diarias y 7 días a la semana llamadas, mensajes, amenazas y auténticas barbaridades", aseguró, visiblemente indignada.

"Lo digo básicamente porque, a lo largo del día, he recibido un montón de llamadas en número oculto y la última persona que me ha llamado en oculto después me ha vuelto a llamar con su número personal. Poco inteligente", declaró.

"Todo este tipo de cosas, cosas que se dicen de mí en redes, todo esto va a ir al juzgado desde el primero hasta el último. Así que, por favor, si os podéis evitar el hacerme a mí pasar un mal rato y perder el tiempo, como persona humana que soy os lo agradezco", zanjó.