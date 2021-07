La docuserie de Rocío Carrasco ha puesto en el candelero a la familia Flores. Es por ello que, desde que la hija de la Jurado empezara a contar su historia en marzo, muchas son las reacciones que ha habido a su relato de maltrato y violencia vicaria, entre ellas, opiniones contrarias a personas implicadas y, ahora, cuestionadas, como Rocío Flores.

La recientemente estrenada colaboradora de Sálvame narró lo vivido con su hija, después de que se desvelara en la prensa digital e incluso Antonio David intentara venderlo a la televisión, con intención de que se entendiera su historia. A pesar de que muchas personas siguen sin ponerse en su piel y no la comprenden, hay otras personas que han ido más allá y no solo la apoyan, sino que la intentan defender en privado.

Pero, en ocasiones, parece que esta defensa se convierte en un ataque hacia la otra parte, como ha revelado Rocío Flores en sus stories de Instagram: "A lo largo de todos estos meses llevo recibiendo 24 horas diarias y 7 días a la semana llamadas, mensajes, amenazas y auténticas barbaridades".

"Lo digo básicamente porque, a lo largo del día, he recibido un montón de llamadas en número oculto y la última persona que me ha llamado en oculto después me ha vuelto a llamar con su número personal. Poco inteligente", declaró este jueves. "Os podéis imaginar la cantidad de barbaridades que la gente suelta por su boca".

Rocío Flores denuncia públicamente el acoso que sufre en redes sociales: "El 90% de las amenazas e insultos que recibo son de mujeres. Y yo también soy mujer. Que quede claro" pic.twitter.com/JMmGwBxSTA — El Lapidario TV (@LapidarioTV) July 29, 2021

"Solo digo esto para que la gente que os dedicáis a amenazarme, sobre todo de manera privada, que sepáis que es superfácil averiguar desde dónde llamáis", aseguró. "Lo que me parece más triste de todo es que el 90% de todos ellos son mujeres, y yo también soy mujer".

"La última persona que me ha llamado con su número personal como máximo puede tener 16 o 17 años", opinó. "Todo este tipo de cosas, cosas que se dicen de mí en redes, todo esto va a ir al juzgado desde el primero hasta el último. Así que, por favor, si os podéis evitar el hacerme a mí pasar un mal rato y perder el tiempo, como persona humana que soy os lo agradezco".