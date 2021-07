Un día después de la emisión de Ahora, Olga en Telecinco, los colaboradores de El programa del verano han debatido sobre las declaraciones de Olga Moreno acerca del conflicto que Rocío Carrasco mantiene con su familia. En la mesa se han compartido distintas opiniones, entre las que ha destacado la de Paloma García-Pelayo, que se ha centrado en la agresión de Rocío Flores a su madre.

La periodista se ha mostrado muy indignada por la actitud que la ganadora de Supervivientes mostró durante su entrevista con Carlos Sobera. Y es que, entre otras contestaciones, la que más le molestó fue la que dio sobre su reacción al polémico episodio que tuvo lugar en 2012. "Me limité a apoyar a Rocío Flores", afirmó Moreno, escueta en palabras.

"Perdona, cuando esa niña llega a Málaga después de denunciar a su madre, va a tu casa, Olga. Y la acoges tú y no hacéis nada. Ni tu marido ni ella. Y otra cosa más. Estabas muy cerca de ella", ha avanzado García-Pelayo, mirando a cámara.

"Yo no dudo que quieras a Rocío Flores y que la has atendido, por supuesto. Pero, en plena adolescencia con ese problema que tenía esa niña, esa joven, debiste ser la única española que no leyó esos tuits dirigidos a su madre absolutamente terribles", ha añadido.

La comunicadora ha recordado los controvertidos tuits que la influencer publicaba por aquel entonces, en los que insultaba a su madre y le deseaba, incluso, la muerte. "Ya sé que eso es puntual y de hace muchos años, pero eso ocurrió para que ayer tuvieras el descaro o el interés de decir ‘yo no fui consciente, no existía’. No", se ha quejado.

La periodista, que también ha valorado que "Olga Moreno sigue explotando el conflicto familiar punto por punto; sigue en el patrón de Antonio David Flores", ha recibido un aluvión de comentarios positivos en las redes sociales, llegando a colocarse como trending topic en Twitter.

"Mi apoyo a Paloma, por valiente", "Grande, Paloma", "Paloma García-Pelayo ha vuelto a dar otra lección de periodismo del corazón analizando la entrevista de Olga Moreno en 'El programa de AR'. Ante las mentiras, hechos y datos" o "Por favor, mas periodistas como Paloma Garcia-Pelayo" son algunos de los comentarios que han podido leerse a lo largo de la mañana en la plataforma.

