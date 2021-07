Los colaboradores de 'El programa del verano' arremeten contra Olga Moreno: "Sigue explotando el conflicto familiar"

Este miércoles, Olga Moreno se enfrentó al testimonio de Rocío Carrasco y respondió en un especial de Telecinco a todas las declaraciones que la exmujer de Antonio David Flores hizo en su serie documental sobre ella. La ganadora de Supervivientes tuvo que hacer frente a las preguntas de los colaboradores que le reclamaban que reconociera sus errores.

Los colaboradores de El programa del verano han analizado este jueves la intervención de Olga Moreno y, la mayor parte de ellos, han criticado que haya mantenido la misma versión de siempre y que no hiciese autocrítica. Uno de los más críticos ha sido Antonio Rossi quien estuvo presente en el especial: "Cree en su marido por encima de todo, que me parece muy bien, pero lo que ella no ha vivido lo sabe por Antonio David y le cree, por lo cual no lo cuestiona. Y lo que ha vivido, no hemos avanzado porque mantiene su versión".

Paloma García-Pelayo ha apoyado el argumento que ha expuesto su compañero y se ha posicionado más cerca de creer la versión de la hija de Rocío Jurado que la de Olga Moreno. "Todo lo que ha dicho, en lo que se ha reiterado y lo que ha negado, certifica punto por punto lo que Rocío Carrasco ha narrado en la docuserie. Yo, según la escuche anoche, creo que Olga Moreno sigue explotando el conflicto familiar", ha mantenido la colaboradora.

La periodista ha defendido que tanto ella como, Antonio David Flores y Rocío Flores siguen sacando rédito económico del conflicto con Rocío Carrasco y que, por ello, les conviene seguir manteniendo su versión, y que de esta manera la historia continúe. Por el contrario, la reportera Marta Riesco ha defendido a la superviviente y ha mantenido que sus últimas intervenciones han sido como respuesta a la exmujer de su marido.

"No hay novedad y sigue en el mismo patrón que va de la mano del hombre al que Rocío en su momento denunció por maltrato", ha sentenciado García-Pelayo. Joaquín Prat ha defendido que todo aquello que Rocíito ha contado sobre la mujer de su expareja lo hace para contextualizar la actitud de aquella persona a la que califica como la cómplice de su verdugo para apartarla de sus hijos.

"Creo que no se la puede culpar. No creo que sea la responsabilidad de Olga, como sí hace claramente Rocío Carrasco", ha comentado poco después Antonio Rossi. El presentador ha reconocido que le sorprende que la ganadora del reality de Telecinco no fuese capaz de reconocer el episodio en el que Rocío Flores agredió a su madre, a pesar de ser un hecho ya juzgado en los tribunales. "Me sorprende que no vio ningún tipo de actitud de rebeldía", ha añadido el colaborador.

"A mí no me sorprende porque es la misma actitud. Sigue dudando del papel de buena madre y que por eso justifica que la niña se comportase así. Me llama la atención que dude que ese maltrato por parte de la niña que está demostrado", ha comentado Paloma García-Pelayo. Rossi ha explicado que la familia Flores lo niega a pesar de estar judicializado y "les da igual". "El problema es que les da igual todo, y que haya una mujer que durante veinte años ha sufrido esa violencia y también a través de los medios y se sigue haciendo lo mismo", ha denunciado la colaboradora.