El regreso de Rocío Flores a El programa de Ana Rosa ha sido tan esperado como polémico, pues la hija de Antonio David colabora en la sección rosa donde comenta, entre otras cosas, Secret Story. Sin embargo, una de sus opiniones sobre Lucía Pariente molestaron verdaderamente a Alba Carrillo.

La joven aseguró que la madre de la modelo no era santo de su devoción, y Carrillo, gran amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, no se tomó nada bien este comentario, el cual no consideraba "objetivo".

"Yo tengo que defender a mi madre, pero no sé si sabes lo que es eso...", le dijo la nueva colaboradora de Sálvame refiriéndose a su mala relación con su madre. "Lleva un solo día en el concurso. ¿Por qué no te gusta mi madre? ¿Por jorobarme a mí porque soy amiga de la tuya? Un poco de cariño y respeto con las madres. ¡Sororidad con las madres! Que a ella no le duele su madre pero a mí la mía sí. Y mi amiga no tiró por las escaleras a nadie".

Tras estas palabras, con las que Alba Carrillo demostró una vez más que no tiene pelos en la lengua, Rocío Flores ha preferido ignorarlo y dejarlo pasar. "Uf, qué pereza me da, me da una pereza...", dijo tras decir que no se había enterado de esos zascas de la modelo.

Sobre si su opinión sobre Lucía Pariente es generada por la buena relación de Rocío Carrasco con Alba, Rocío Flores asegura que "está muy equivocada". "Cómo se nota que no me conoce. Pero bueno, que no voy a hablar de ella, no he hablado de ella en mi vida, no voy a hablar ahora", aseguró.

"Si ella quiere hablar de mí, que hable, no me voy a dedicar a contestar absolutamente nada de lo que ella pueda decir. Me voy a limitar a comentar un concurso que para eso me contratan", añadió.