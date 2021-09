La Comunitat Valenciana aplica la teràpia CAR-T a 44 pacients amb limfoma o leucèmia

Els limfomes es classifiquen en dos grans grups: el (LH), i els Limfomes no Hodgkin (LNH). La finalitat és donar a conéixer la malaltia i els seus símptomes, ja que un diagnòstic d'hora permet aplicar el tractament adequat i millorar la taxa de supervivència.

El limfoma suposa el sisé tumor en freqüència en la població, però les seues múltiples formes de presentació clínica i la seua complexitat biològica ho converteixen en una entitat no molt coneguda per la població. A causa de la complexitat d'aquest tipus de càncer, resulta de gran importància la investigació i l'aparició de nous tractaments, més personalitzats i para determinats tipus de limfomes o leucèmia, com és el cas de la teràpia biològica CART.

Es tracta d'una teràpia que, de moment, apliquen a la Comunitat Valenciana l'Hospital Clínic i La Fe, i fins avui, han sigut atesos 44 pacients: 29 en el Clínic i 15 en La Fe.

És un tractament per a pacients amb alguns tipus de limfoma i leucèmies que consisteix a extraure limfòcits T del propi pacient i introduir-los un gen en el nucli amb l'ajuda d'un virus modificat.

Aquesta modificació genètica fa que els limfòcits del pacient expressen en la seua superfície un nou receptor capaç de reconéixer un antigen específic del tumor i combatre de manera efectiva. Constitueix un nou tractament per a pacients que no han respost altres tractaments i que es consideraven incurables fins a l'actualitat.

ENTRE UN 30/40% RESISTENTS

Segons ha manifestat María José Terol Casterá, cap de Secció de l'Àrea de Síndrome Limfoproliferatiu del Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic de València, "encara que els limfomes es caracteritzen per una taxa de curació important, encara un 30-40% dels pacients mostren resistència al tractament i requereixen de noves opcions terapèutiques". Entre elles, destaca la introducció de la teràpia biològica CART, per a la qual el Ministeri de Sanitat ha designat nou centres de referència en tot el país".

Així mateix, segons ha explicat María José Terol, especialista en l'Hospital Clínic, on cada any s'atén a prop de 2.500 persones diagnosticades de limfoma, "a més de les CART, recentment s'han afegit noves modalitats de tractament per als limfomes entre les quals es troben la immunoteràpia amb anticossos monoclonals més complexos i conjugats. Així, existeixen anticossos monoclonals capaços de fer que el tumor siga reconegut pel propi sistema immune del pacient ('check-point inihibitors') i destruir-lo, sense la utilització de la quimioteràpia".

"Una altra modalitat d'ells, els anticossos biespecífics, són capaços d'unir-se a la cèl·lula tumoral, marcar-la i acostar el limfòcit T que posteriorment s'encarregarà de destruir-la", ha explicat Terol. Finalment, en alguns tipus com la Leucèmia Linfocítica Crònica, la introducció de fàrmacs específics dirigits a determinades dianes cel·lulars, "ha canviat tota l'estratègia de tractament cap al que es considera una medicina personalitzada "lliure de quimioteràpia" i que s'acompanya d'una millorança marcada en el pronòstic d'aquests pacients.

"El nostre centre com a membre fundador del Grup Español de LLC, és pioner en el desenvolupament d'assajos clínics en aquesta entitat en íntima cooperació amb diversos grups europeus", ha afegit.