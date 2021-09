Tamara se sincera en Instagram sobre 'MasterChef Celebrity 6': "Vi más un 'reality' que un concurso de cocina"

Este lunes, se estrenó MasterChef Celebrity 6 con rostros como Terelu Campos, Verónica Forqué, Victoria Abril, Samantha Hudson o Bustamante. Y, como de costumbre, el talent culinario más famoso de la tele vivió su primera expulsión, la de la cantante Tamara.

La artista se marchó entre lágrimas pensando en lo que suponía su eliminación para su situación económica. "No me lo perdonaré en la vida. Tengo cuatro niños y tienen que estar orgullosos de mí", declaró. "Es difícil de mantener. Con la pandemia, ni yo doy conciertos ni mi marido trabaja, es una situación complicada".

Este martes, Tamara acudió a Instagram para sincerarse con sus más de 50.000 seguidores sobre cómo llevó la eliminación, y ha hablado sin pelos en la lengua sobre ello.

"Sobre la expulsión, creo que fue un poco injusta", opinó. "Aunque adore a todos mis compañeros, fue un poco injusto porque es verdad que en la nominación del delantal negro había compañeros que sabían menos de cocina que yo. Cocino desde que tengo ocho o nueve años".

"Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Que igualmente con esa salida lo vi", sentenció. "Se han perdido a una mujer que viaja mucho por el mundo. Conozco la gastronomía de muchos países".

La cantante también habló de su derrumbe en el programa al hablar de su situación económica: "No es que esté arruinada. A todos nos ha venido de sopetón una pandemia. No estoy arruinada, pero como soy sentimental digo las cosas de manera muy dramática".

Parece que la experiencia en MasterChef Celebrity no ha sido lo que ella esperaba, pues Tamara ha asegurado que no participaría en otro programa similar como Tu cara me suena. Y es que la artista volvió a repetir que este talent pensaba que era más cocina y menos show.