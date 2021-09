Alex Domenech, hermano de Dulceida, habla sobre sus problemas de ansiedad y agorafobia: "Siento que estoy muriendo"

El influencer Alex Domenech ha compartido su experiencia con varios problemas de salud mental que ha tenido que afrontar. Desde el plató de Sobreviviré ha visibilizado todas las dificultades vividas por ansiedad y su consecuente agorafobia, a lo que ha verbalizado la necesidad de frenar el estigma que hay en estos casos.

A raíz de su primera ruptura, Alex pasó por graves complicaciones ocasionadas por tener a todos sus seguidores opinando sobre la relación que, hasta entonces, había mantenido. "Estaba tan mal que cogí a mi amigo, me fui dos semanas de viaje y estuve a punto de irme a vivir fuera de España", ha compartido el hermano de Dulceida.

En un estado de ansiedad que él define como "lo peor que te puede pasar en el mundo", ha confesado que él mismo banalizó y quitó la importancia que realmente carga: "Mi hermana lo tuvo antes que yo y me reía de ella. Le decía: Eres una ridícula, te lo provocas tú. Hasta que me pasó a mí".

La situación del influencer empeoró y desembocó en un estado de agorafobia, que le provocaba taquicardias con solo tocar el pomo de su puerta y le impedía salir a hacer algo tan cotidiano como comprar el pan.

"Me llegan a dar ataques de pánico, me quedo engarrotado. Son sensaciones que piensas: Ya puede venir un médico porque yo siento que me estoy muriendo", ha destacado Alex. Quedó "marcado de por vida", según se ha sincerado.

"No me encontraba bien en ningún sitio, para estar así preferiría morirme", probó con tratamientos naturales que no funcionaron y la madre de Dulceida y Alex Domenech, Anna Pascual, advirtió que llamaría a la policía para que lo obligasen a ir al hospital si se seguía negando a acudir.

Buscando dar una imagen realista del lado que no muestra en sus redes sociales, ha manifestado que, cuando supere su trastorno, espera ayudar a otros que lo atraviesan desde su propia experiencia. "Basta ya con el estigma que hay en torno a la cabeza", ha añadido.