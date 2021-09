La condición que puso Billie Eilish a Oscar de la Renta para llevar uno de sus vestidos a la Gala MET

Billie Eilish sorprendió al mundo entero con un vestido de princesa de Oscar de la Renta que la posicionó entre las mejores vestidas de la noche. La prenda, de una gran cola de tul y un escote bardot en tono melocotón pastel, enamoró tanto a los fans como a la crítica.

Fernando García, director creativo de Oscar de la Renta, le dijo al The New York Times que la ganadora del Grammy, Eilish, estaba "muy interesada en sorprender a todos con una mirada que no había hecho antes". Sin embargo, la cantante puso una condición para ponerse uno de los diseños de la firma: que la marca dejara de usar pieles.

De esta manera, gracias a Billie -quien es una activista vegana y por los derechos de los animales- Oscar de la Renta terminará todas las ventas de pieles. Aunque la firma lleva unos años sin usar pieles en sus diseños desde hace algunos años sobre las pasarelas, ya que le dijeron Alex Bolen, el director ejecutivo de la marca, que no encontraban pieles elegantes, modernas o relevantes, Bolen no estuvo de acuerdo en eliminarlas para siempre de la firma.

De esta forma, la empresa todavía vendía productos de piel en las tiendas debido a que las pieles representaban una "cantidad significativa de ventas y ganancias" para Oscar de la Renta.

Aunque durante años Bolen ha recibido peticiones para dejar de usar pieles, incluso de su esposa Eliza y su suegra Annette de la Renta (viuda de Oscar), el director rehusaba a abandonarlas.

Sin embargo, no ha sido hasta que Eilish informó a la compañía que no trabaja con marcas en el negocio de las pieles, que se dio cuenta de que era el momento adecuado para parar esta práctica.

"Pensé mucho en lo que dijo Oscar, que por cierto, era un gran fanático de las pieles, que lo único que realmente le preocupaba en el negocio de la moda era que sus ojos se volvieran viejos", dijo Bolen. Le recordó que debía escuchar lo que los jóvenes, en particular lo que tenían que decir. “Tengo que rodearme de personas con diferentes puntos de vista”.

Ante esta forma de hacer moda, Billie Eilish dijo en un comunicado a The New York Times que le pareció "impactante que el uso de pieles no esté completamente prohibido a estas alturas del 2021", además de sentirse "honrada de haber sido un catalizador y de haber sido escuchada sobre este asunto".