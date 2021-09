Ylenia relata, muy angustiada, cómo fue su salida de 'Yu, no te pierdas nada': "Me fui llorando"

Ylenia Padilla ha dado mucho que hablar en los últimos días debido a sus recientes directos en Instagram, pues han estado plagados de incendiarios comentarios contra sus excompañeros de trabajo. Sin embargo, lejos de hablar únicamente de Sálvame, la exparticipante de Gandia Shore también se ha desahogado sobre su paso por Yu, no te pierdas nada.

La alicantina se incorporó al programa presentado por Ana Morgade y Pantomima Full el pasado mes de febrero, donde se le brindó la oportunidad de estrenar su propio consultorio. Por aquel entonces, llevaba más de cuatro meses sin aparecer en televisión, y, aunque su regreso a la esfera pública causó expectación, no tardó en abandonar su puesto en el espacio de Europa FM.

La extertuliana no había profundizado en su marcha de la radio hasta esta semana, en la que ha contado cómo vivió su tormentosa salida del programa. "Yo me fui de Vodafone Yu hablando con la mujer que me contrató y llorando. Diciéndole 'no puedo más, me acosan, me llaman todas las semanas, no quiero pagarlo con vosotros'", explica en uno de sus vídeos, visiblemente angustiada.

"Me fui llorando de Vodafone Yu porque no podía más, porque me llaman todo el rato, ¿me entienes? Estoy muy agotada. Es muy injusto, y luego tienen a gente con denuncias de maltratos, con mil movidas, y no pasa nada. Y a mí me dejan de enferma y yo tengo que aguantarlo", se queja.

"Y tengo que aguantar que vayan al trabajo de mis padres y los acosen. Llamo y le digo a la chica 'vamos a ver, si te digo lo que pienso no lo puedes emitir'. Estuvimos tres horas al teléfono para dar un mensaje que no los manchara a ellos", zanja, finalmente, en la grabación.