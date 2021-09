Belén Esteban estalla contra Ylenia después de que la bloquee: "Estoy harta, ahora vas y haces otro vídeo"

Después de semanas de intensos directos en los que despotricaba contra todo y contra todos, parece que las muestras de cariño de sus excompañeros de Sálvame hicieron que Ylenia calmara su postura e incluso prometiera que no iba a volver a arremeter contra ellos, "aunque no era por falta de ganas". Pero parece que esas ganas han vuelto a aflorar, pues ha estallado contra Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y la que fuera su amiga, Belén Esteban.

Ylenia volvió a la carga con otro de sus ya míticos directos en los que se despachó a gusto con los que fueron sus compañeros. "Se acabó la bondad de Ylenia. Después de analizarlo todo he dicho 'venganza'", dijo.

"Voy a demandar a todo Dios, me la suda", continuó diciendo. "Cada día desenmascaré a uno de Telemierda". "María Patiño hablando de mis inseguridades, ¿te has visto el careto?", criticó.

Entre los espectadores que había, hubo un usuario que le preguntó si Belén seguía siendo su amiga, a lo que ella contestó tajante: "Ya no. Para mí la amistad es otra cosa más que hablar en un programa para tener más frases".

Ylenia arremete contra Carlota Corredera.

¿Soy la única persona que piensa que están "compimchados"?. pic.twitter.com/vDyibruqoG — Locura (@Locura__) September 12, 2021

Y no fue de la única persona de Sálvame de la que habló: "Carlota Corredera, feminista traicionera. 'Lo siento si te has sentido mal en este programa'. Ahora es tarde, en ese programa no se siente bien nadie. No seáis hipócritas".

"Jorge Javier Vázquez, no tienes miedo en ningún lado, eres un mentiroso y un falso. Sinvergüenza", criticó en referencia al mensaje contra la homofobia que lanzó el presentador.

Tras ver fragmentos del directo, Belén ha contestado en directo en Sálvame con una mezcla de sentimientos entre el agotamiento y la decepción: "Ya estoy harta. Yo sé lo que he hecho, lo que hago y lo que haré. No puede ser hoy muy bien y mañana muy mal. Que haga lo que quiera. No tengo ni que reprochar nada ni decir nada de lo que he hecho o no he hecho. ¿Ella que ha hecho?".

"El otro día me eché la culpa, y no lo tenía que haber hecho", ha opinado en referencia a cuando dijo que no había sido buena amiga con ella. "'La he bloqueado', pues mira, déjame bloqueada".

"Yo el martes iba a quedar con ella, tenía peluquería y lo cambié al jueves. El jueves iba a quedar con ella, pero el sábado me manda un audio y dice que se anula la cita, y me bloquea. Pues hasta luego, Maricarmen. Ya he llegado al tope yo, y ahora que me ponga verde", ha estallado la 'Princesa del Pueblo'.

"Ahora vas y haces otro vídeo. Y encima me bloqueas, ¿qué te he hecho yo?", se ha quejado. "Yo dije: 'no me he portado bien como amiga'. Pues sí me he portado bien como amiga, me eché la culpa y no tenía que haberlo hecho. Yo también me canso".

"Me duele echarlo en cara, pero aquí yo más que nadie la he defendido. De verdad que yo quiero a Ylenia, pero tiene que entender que me mandaron todos los vídeos de ella y... ¿Pero yo qué te he hecho? El día que yo la necesite, te lo digo, que me llame, que yo voy a estar ahí", ha matizado.