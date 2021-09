Ylenia se arrepiente de sus ataques a Telecinco: "Esta actitud vengativa me hace daño a mí"

Esta semana, las críticas de Ylenia Padilla hacia la que fue su cadena durante una larga etapa televisiva han sido comentadas en varios programas de Mediaset.

Los colaboradores se han mostrado cercanos con ella, sin cargar en su contra pese a que algunos de los comentarios negativos que ha realizado iban dirigidos hacia ellos, como por ejemplo Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez.

La propia Ylenia se ha arrepentido de las palabras que ha pronunciado en los últimos días en unas declaraciones que ha hecho al programa Socialité.

"Analizo y me doy cuenta de que es un error esta actitud vengativa que, al final, me hace daño a mí", ha expresado.

Sin embargo, ha confesado que seguía estando dolida. "Siento mucho dolor por muchas cosas que he vivido en mi carrera televisiva y de repente es como que pienso que me tengo que vengar para que se me vaya el dolor, pero eso es una estupidez", ha dicho.

De manera más calmada, ha desarrollado las razones que le han llevado a marcharse de Viva la vida y de la televisión. "Desaparecí por eso mismo, porque es que ya veía que estaba supersaturada, que al final la iba a pagar con vosotros y, después de mucho tiempo analizando, al final la he acabado pagando igualmente".

"La gente me dice que veo fantasmas donde no los hay, pero realmente pienso que se me machaca mucho más que a otros personajes", ha declarado, añadiendo que no se sentía valorada. "Se me reduce a que soy un payaso. No solo valgo para el espectáculo. Tengo mucho más. Yo tengo mis estudios, tengo don de palabra".

Pese a las duras declaraciones que ha hecho en contra del mundo de la televisión, asegura no ser capaz de cerrar esa puerta. "Esa es la gran duda en mi cabeza. Yo creo que también por eso echo tanta mierda porque yo digo: "a ver si me vetan y así no hay opción" (...) porque es como un sentimiento de amor-odio lo que tengo con la tele", ha concluido.