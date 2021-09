Ylenia vuelve a la carga con otro directo y habla de sus ideas políticas: "No tengo un discurso de Vox, qué pesados sois"

Los directos de Ylenia Padilla están siendo más que comentados, pues la que fuera uno de los rostros más emblemáticos de Mediaset ha acaparado titulares por sus incendiarias opiniones en las redes sociales y sus críticas sin pelos en la lengua hacia la cadena y algunos de sus excompañeros.

Tal fue el revuelo causado por sus declaraciones que, este miércoles, Sálvame habló sobre ella y entre los colaboradores estaban algunos como Kiko Matamoros, con quien la de Benidorm no tiene buena relación, y Belén Esteban, quien fuera su íntima amiga.

Mientras el programa hablaba sobre ella, la exconcursante de GH VIP 3 contestó en directo a través de Twitter, aunque después borró algunas de sus publicaciones. Pero, por la tarde, volvió a realizar otro de sus directos de Instagram para hablar largo y tendido de lo ocurrido.

Ylenia cargó contra Gata y Arantxa, dos de sus excompañeras de Gandía Shore que hablaron por teléfono con Sálvame: "No me llevo con nadie del programa, por eso me ha sorprendido tanto que, después de 10 años, sigan teniéndome odio y rencor".

Ylenia se despacha a gusto de sus ex compañeras de Gandía Shore. Sobre todo critica a Gara y Arantxa Bustos pic.twitter.com/kgpRhlTBNL — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 8, 2021

"Como de vuestras barbaridades no sacaron nada, habéis salido limpitas... Pues aquí estoy yo aún, ¿no te jode?", continuó criticando. "Esperaban que sus barbaridades no salieran y seguir en la palestra. Pues chica, lo siento, superadlo que ha pasado una década, yo creo que ya es hora".

Críticas a Adara y Oriana

Pero no solo fueron ellas las que recibieron los comentarios de la excolaboradora de Sálvame, sino que también habló de otros rostros de Mediaset como Adara y Oriana.

"Adara es otro cero a la izquierda. Me es indiferente esa tía. Yo cuando voy a realities ella me critica a muerte. ¿Por qué me tiene esa envidia?", se preguntó. "Es una frustración en la cabeza de todas esas pavas, de que yo siempre vuelvo, renazco una y otra vez. Pues nada, les da envidia, matarían por ser yo [...] Eres un cuadro. Aparte, qué cara más rara, parece un muñeco de cera".

-Ylenia: “Adara me tiene envidia”



El chiste del día pic.twitter.com/OGoLmczOKZ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 8, 2021

Por su parte, a Oriana la llamó "psicótica" y estalló contra ella porque asegura que "lleva media vida metiéndose" con ella y provocándola.

Ylenia rajando sobre Oriana en su directo pic.twitter.com/iAIBUPeMoE — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 9, 2021

El tuit de "Solo queda Vox" de Ylenia

Ya casi al final de su directo, uno de sus espectadores hizo referencia a un tuit que escribió en el que parecía que apoyaba a Vox. "Sigue con tu discurso de Vox", le escribió el usuario. "¿Qué discurso de Vox? Yo solo puse 'solo queda Vox' por la indignación del otro día de los de la falla. Pero ya he aclarado que ningún partido político me representa", respondió ella.

"Otras veces he escrito cosas de otros, es decir, puedo estar de acuerdo en un punto con unos, en otro punto con otros. Unidos quizá sería la perfección, pero como no se puede, fuera todos, plan renove", opinó. "No tengo ningún discurso de Vox, qué pesados sois con eso".

Alguien cercano, que de verdad la quiera, debería aconsejar/ayudar a Ylenia pic.twitter.com/WnTeDJNXL2 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 9, 2021

Tras su directo, subió un story en el que se despidió de sus seguidores antes de irse a dormir: "El resumen del directo es que me quedo con lo bueno, que no está bien vivir pensando en venganza todo el rato. Hay que mirar hacia delante. Conciencia tranquila. El pasado es historia... ¡de España!".