La patronal madrileña pide flexibilizar restricciones "cuanto antes" y modificar los requisitos de las ayudas Covid

"El peso de las restricciones comienza a ser insostenible". Con estas palabras ha solicitado Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE), que las restricciones sobre horarios y aforos que siguen vigentes por la pandemia de coronavirus se relajen "cuanto antes". El máximo representante de la patronal madrileña ha protagonizado este lunes un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, un espacio en el que además de pedir la relajación de medidas, ha afirmado que es necesario que se modifiquen los requisitos para acceder a las ayudas directas para empresas y pymes por la Covid-19 porque hay muchas empresas que se están quedando fuera.

Ante un auditorio en el que estaban varios consejeros del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso -entre ellos el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero-, Miguel Garrido ha exigido un cambio en la normativa sanitaria para permitir una vuelta a la normalidad. Tanto la sociedad como los empresarios lo "necesitan", ha asegurado el presidente de CEIM, que ha recordado que hay empresas en Madrid, como las del sector del ocio nocturno, que llevan un año y medio sin desarrollar una actividad normal. "Es un drama", ha lamentado.

El Ejecutivo autonómico pensaba modificar la orden que limita los aforos y los horarios a principios de este mes, pero finalmente retrasó la medida hasta finales de septiembre para comprobar cuál era el impacto de la vuelta de las vacaciones de verano sobre la curva epidemiológica.

Garrido ha confesado que el resumen de estos 18 meses de pandemia pueden reducirse a tres palabras, "una enorme tristeza", por los efectos devastadores que ha tenido en la salud pública, en la actividad económica y sobre las libertades de la sociedad española, que a sus ojos ha sido este tiempo "tremendamente responsable".

Sobre las ayudas directas que se pusieron en marcha la pasada primavera para empresas y pymes con una pérdida importante de facturación a consecuencia de la pandemia, Garrido ha señalado que se están ejecutando "poco" porque hay condiciones para pedirlas "que no tienen sentido". En este sentido, el presidente de CEIM ha asegurado que las empresas que no tienen deuda, que han hecho un "esfuerzo" por pagar a sus proveedores", no pueden acceder a esta línea de ayudas aunque hayan perdido un 70% de facturación. Por ello ha pedido un cambio de requisitos, fijados por el Gobierno central, para permitir el acceso de estas empresas a las ayudas.

No ha sido esta la única crítica de Garrido al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez: le ha afeado la declaración unilateral del estado de alarma en Madrid el pasado octubre y también que quiera recuperar a nivel nacional los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Ha calificado a estos tributos como "confiscatorios" en muchas ocasiones y ha insistido en que "recaudan poco". Garrido ha alabado el modelo de menor presión fiscal que defiende el Gobierno de Díaz Ayuso y ha negado que haya un "efecto capitalidad" de Madrid sobre el resto de España. Si la región lidera la economía a nivel nacional, ha apuntado, es "por las políticas que se hacen aquí".

El presidente de CEIM ha valorado positivamente la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid -"ha habido restricciones, pero menos", ha dicho- y ha considerado que el reparto de los fondos europeos Next Generation-React UE es "un tema de Estado" en el que debe de haber "un gran acuerdo" entre gobiernos.

#DesayunoNEF | Gracias a todos los asistentes, empresarios y autoridades que han seguido el desayuno informativo del presidente de @_CEIM_ @mgarridocierva. En especial a Juan Pablo Lázaro expresidente de la confederación por su calurosa presentación.

El desayuno informativo protagonizado por Miguel Garrido se ha celebrado en el salón Real del recientemente remodelado hotel Mandarin Oriental Ritz, en el que se han dado cita políticos y empresarios que no han perdido detalle de la intervención. Entre el auditorio estaban la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo; los consejeros autonómicos de Presidencia y Justicia, Enrique López; Educación, Enrique Ossorio; Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, y el antecitado responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. También han acudido el alcalde y la vicealcaldesa de la capital, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís; y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Mercedes González, entre otros.