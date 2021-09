PSOE urge a PP "la reprobación y dimisión" de su concejala tras las "declaraciones de odio" contra Sánchez

Para Faneca, "resulta intolerable que tras las declaraciones realizadas por la edil el Partido Popular permanezca impasible y pase página simplemente excusándose en que ya ha pedido disculpas, como dijo este viernes la secretaria general del PP-A, Loles López", según ha explicado el PSOE en un comunicado.

Al hilo de ello, la dirigente socialista ha incidido en que este tipo de comportamiento "no se puede admitir en nadie y menos en un representante público, ya que denigra por completo la política".

Además, ha lamentado que "el pueblo de Moguer y toda Huelva sea noticia por hechos como estos que nos desacreditan, cuando nuestros pueblos, la sociedad en general, son tolerantes, acogedores y respetuosos".

"Se trata de un asunto grave y no debe quedar ahí, es necesario que se adopten medidas para que hechos como estos no se vuelvan a producir", ha señalado Faneca, quien ha remarcado, además, que "personas con este tipo de pensamientos no deberían estar legitimadas para representar a un pueblo".

"Para nada sirven las excusas después de verter semejantes declaraciones cargadas de odio, porque está claro que la concejala se define por sí sola y evidentemente muchas de las personas que depositaron el voto en ella se debe sentir avergonzadas tras ver el vídeo", ha señalado.

Por último, ha concluido que, "si realmente el Partido Popular tuviera altura de miras y responsabilidad política, no permitiría una persona así en sus filas y, por tanto, debería expulsarla de manera inmediata sin esperar a que otros partidos y la ciudadanía en general se lo pida".