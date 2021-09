Casado: "Cuando el PP pide agua para todos también la pide para las cuencas cedentes"

"Cuando pedimos fondos europeos para hacer grandes infraestructuras de embalsamiento, de diques de contención, eso ayuda a que las cuencas receptoras no tengan que recibir agua. Si ante las DANAS embalsamos, si hacemos diques de canalización, si no contaminamos con desaladoras, si hacemos más eficientes los regadíos y la agricultura, entonces habrá un momento que cuenca cedente y cuenca receptora no tengan ningún problema", ha afirmado en Toledo este viernes.

En la inauguración de la sede del PP de Castilla-La Mancha, en una declaración ante cargos del PP a puerta cerrada, ha señalado que no quería eludir esta cuestión, agradeciendo la labor del partido regional, porque cuando se habla de agua son "tremendamente generosos". "La prensa no entiende muy bien lo que decimos", ha criticado.

Después de defender hace una semanas en Jumilla (Murcia), que la Región de Murcia "necesitaba agua en base a la legislación que ya se ha aprobado", incluyendo "los hectómetros cúbicos pactados y legislados en torno al trasvase Tajo-Segura", se ha dirigido expresamente al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

"Paco, hay quien piensa que en el PP decimos una cosa en Murcia y otra distinta en Toledo. Lo quiero dejar muy claro, cuando el PP pide agua para todos, es para todos, también para las cuencas cedentes", ha asegurado, convencido de que con "una buena planificación y usando los fondos europeos" se solventarán los problemas entre cuenca cedentes y receptoras.

Ha tildado de "irresponsabilidad enfrentar a los españoles por esta cuestiones" y se ha dirigido al PP de Castilla-La Mancha, para dejar claro que porque confronten menos o porque sean más generosos, no van dejar de tener "la atención absoluta de la dirección nacional" en este tema.