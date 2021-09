Así fueron los inicios de Matías Prats: sus primeros años y el intento de su padre para que no entrase en TVE

Matías Prats, la cara más conocida del telediario en los últimos tiempos, lleva 52 años dedicándose al periodismo. Recogió el testigo de su padre, Matías Prats, que también fue un célebre comunicador de eventos taurinos y deportivos en la época del NODO. Su pretensión nunca fue que su hijo se convirtiera en periodista, sino que fuera un reputado abogado.

De pequeño quería ser tenista, debido a su admiración hacia John McEnroe, pero terminó estudiando Derecho y Periodismo en la Universidad CEU San Pablo. Su destino estaría ligado al mundo del deporte, aunque desde la televisión.

Con 18 años, un joven Matías aparecía en la redacción de La Voz de Madrid para convertirse en colaborador del programa Domingo deportivo español y comenzar así su carrera profesional. Una etapa que duraría seis años, hasta que superara las pruebas para entrar de becario en Televisión Española.

Sus inicios no fueron sencillos, ya que su padre, el mítico Matías Prats Cañete, intentó impedir que formara parte del mundo de la comunicación. David Cubedo, recibió la llamada del periodista veterano solicitándole que no dejara que su hijo trabajase en la cadena pública, pero, finalmente, este no accedió y en 1975 comenzó a formar parte del equipo de Redacción Noche, el que fue el primer informativo a color en España en la UHF (La 2 en la actualidad). Posteriormente, su padre aceptó su decisión, llegando incluso hasta aparecer juntos en un programa de Martes y 13.

Participó en el magazine Gente hoy, un espacio de la cadena en el que se trataban asuntos de actualidad del mundo de la cultura y la sociedad en un tono más amable. A partir de entonces, fue cuando dio el salto al que será el trabajo que dedicará más tiempo en su vida: el telediario.

El domingo 6 de junio de 1976, Matías Prats se ponía al frente de su primer informativo, siendo su primera noticia la vuelta de los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, de un viaje oficial a Estados Unidos y República Dominicana. En su debut, destacó en gran medida su arriesgada vestimenta: un traje completamente blanco con una llamativa corbata de cuadros.

Aunque en el futuro ha sido más premiado y reconocido por su labor narrando la actualidad, durante las décadas de los 80 y 90 también se ganó un lugar en programas deportivos como Fútbol de Primera, Sólo goles y Estudio Estadio.

Compatibilizó su sueño de ser tenista y el periodismo dedicándose buena parte de su carrera al periodismo deportivo, llegando a retransmitir hasta ocho juegos olímpicos, varios torneos de tenis, seis mundiales de fútbol...

Gente Hoy no será el único espacio del que se encargará más cercano a la crónica social. Telepasión 1991 o Brindemos por los 40 junto a Ana Obregón en 1996 también han sido otros de los programas de los que ha formado parte, que se alejan de lo que ha sido su carrera profesional.

Pese a caracterizarle su tono amable, también ha protagonizado tensos momentos en directo que le han llevado a estallar en contra de sus compañeros. Inolvidable para aquellas personas que estaban viendo el informativo de la inauguración del mundial de fútbol de 1998, el último evento que cubriría en la cadena, fue su "¡¡pero esto qué es!!" cuando un vídeo apareció en pantalla sin él saberlo.

A partir de 1998 su carrera se desvinculó de la televisión pública para dar paso a una nueva etapa y la que se convirtió en la definitiva: los informativos de Antena 3. Susanna Griso fue su compañera de plató durante varios años, hasta que

Durante 16 años, el presentador fue quien dirigió las noticias de lunes a viernes en la cadena privada. Sin embargo, en 2014 tomó la decisión de pasar a formar parte del telediario del fin de semana, espacio en el que permanece hasta la actualidad.

Nunca ha abandonado su faceta de comentarista deportivo. Cuando Antena 3 ha tenido los derechos para emitir la Liga de Campeones entre 2006 y 2009, recuperándolos también en 2015, se convirtió en uno de los presentadores de los momentos previos y posteriores a cada partido con programas como Territorio Champions.

Ha recibido el premio a Mejor Periodista del TP de Oro durante nueve años consecutivos (desde 2003 a 2011), sumado a un Premio Ondas en 1996 por Mejor labor profesional y hasta 10 Premios Iris que incluyen uno a su trayectoria profesional.

La saga de periodistas en la familia ha continuado con la llegada de su hijo, Matías Prats, al mundo del periodismo deportivo. Herencia de su abuelo y de los inicios de su padre, el joven ha formado parte de algunas secciones de Radio Marca y Mediaset. Desde 2011, presenta el espacio deportivo del telediario en Telecinco.

Aunque en sus inicios en los espacios deportivos y de informativos las narraciones requerían de mayor seriedad, siempre ha tenido una cercanía especial con el público. Más de 50 años después, es conocido por sus chistes tan peculiares que le han convertido en protagonista de memes en las redes sociales. "El abuelete" de la cadena, como así le llaman cariñosamente entre los trabajadores de Antena 3, ha sabido cautivar con su gran carisma a los telespectadores de todas las edades.

Pese a haber cumplido ya 70 años y tener más de 10.000 informativos a sus espaldas, el periodista continúa trabajando en la pequeña pantalla, algo que, por el momento, parece que no va a cambiar, como él mismo anunció en 2019.