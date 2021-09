El Flumen arranca temporada amb l'estrena d''El Hijo', l'últim èxit de Florian Zeller

El Teatre Flumen de València arrancarà temporada el pròxim 30 de setembre amb l'estrena nacional d''El Hijo', l'últim èxit de Florian Zeller que puja a l'escenari amb la companyia valenciana Saga Produccions. El text sobre la depressió adolescent el protagonitzarà Hugh Jackman en el cinema, segons ha informat la sala valenciana en un comunicat.

Després d'un èxit de crítica i públic en el Teatre de los Campos Elíseos de París i el West End de Londres, Saga Produccions adapta per primera vegada a Espanya aquesta obra, que es converteix en la primera producció completament valenciana d'un treball de Zeller "i la presentació, en primícia, d'un dels textos més potents, intel·ligents i humans de tot el teatre contemporani".

Nicolás és un jove de 17 anys que travessa una fase complicada després del divorci dels seus pares. Es mostra irascible i apàtic, falta a classe i menteix contínuament. Decideix marxar-se de casa de la seua mare per a viure amb el seu pare, la dona d'aquest i el fill que tenen en comú. No obstant això, la infranquejable barrera que pareix haver col·locat entre ell i els altres provocarà una sèrie de desacords i tensions que complicaran la convivència fins a límits insostenibles.

Després d'aconseguir un Oscar al Millor Guió Adaptat, així com un altre per al seu protagonista, Anthony Hopkins, per l'adaptació cinematogràfica de la seua obra 'El padre', el nom de Florian Zeller ha aconseguit la fama i reputació que, anteriorment, ja havia aconseguit entre els crítics i els aficionats al teatre.

Per a Jose Saiz, productor, director i protagonista de l'obra, el coprotagonitzar l'obra al costat del seu fill, Dani, suposa, a més, un esforç emocional important, ja que "ficar-se en la pell d'un pare que està passant eixe problema amb el seu fill, sent el teu fill el que està enfront de tu a l'escenari, transmetent tota l'angoixa vital d'un xaval de la seua generació davant una situació límit, et planteja l'inevitable dubte de com reaccionaries tu si ell estiguera, realment, en eixa situació".

"I això pot reforçar la teua interpretació, però, també, acabar per exposar massa la teua vulnerabilitat com a persona", sosté. Jose Saiz i Dani Saiz encapçalen l'elenc d'aquesta producció, d'equip artístic, creatiu i tècnic completament valencià, que completen Estela Muñoz, María Ruíz i Juanan Lucena.