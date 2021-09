Yoli Claramonte, exconcursante de GH 15, acumula más de medio millón de seguidores en Instagram, fans que siguen de cerca su vida a través de las redes sociales y de su canal de Mtmad. Y, precisamente, en la plataforma de vídeos de Mediaset es donde ha dado una noticia sorpresa.

La albaceteña, que en mayo dio a luz a Jimena, su segunda hija -la primera con su actual pareja-, ha contestado preguntas íntimas junto a su novio, Jorge Moreno, y ahí es donde han revelado que, aunque haya dado a luz hace cuatro meses, ya están pensando en tener otro bebé.

"A mí sí me gustaría tener más hijos, por lo menos otro más", ha asegurado el valenciano y ha dicho que le da igual si es niño o niña. "No soy una persona que ponga fechas para las cosas [...] Pero sí que me gustaría tener más hijos. ¿Cuántos más? Vamos a empezar por uno más. Pronto o tarde, no se sabe".

"A mí me encantaría. Yo soy muy 'chiquillera', ya lo sabéis, soy muy de familia numerosa. Una casa con niños es una casa con alegría, esa es mi filosofía", ha secundado Yoli. Entonces, Jorge Moreno ha intervenido: "Os lo voy a decir. No estamos poniendo diques al mar, lo habéis entendido, ¿no? Si suena la campana, somos nosotros".

La pareja, además, ha dicho dónde se veía de aquí a 5 años, y ambos han coincidido en que estarían viviendo en una casa grande con piscina y con dos hijos más. "Tal vez con una niña y un niño más", ha comentado ella.

Además, la exgranhermana también ha hablado de una boda que celebrarían por lo civil: "Queremos ir a firmar y el año que viene, cuando se levanten las restricciones por la Covid, sobre mayo o junio, no sabemos exactamente la fecha, queremos hacer una gran celebración".