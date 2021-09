Calviño aposta per les renovables a mitjà termini per a tindre l'energia "més neta i més barata possible"

Així ho ha manifestat durant 'Encuentro SER', celebrat a l'Auditori Mar Roig de l'Oceanogràfic de València, i posteriorment en roda de premsa, després de mantindre una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en ser preguntada per la pujada en la factura de la llum i les mesures que està duent a terme el Govern per a fer-li front.

Calviño ha defès que ampliar la generació de les energies renovables "baixarà el preu i la dependència de les fonts que es basen en CO2 de petroli i gas, dels quals a Espanya no tenim jaciments ni disponibilitat", ha apuntat.

Segons la ministra, Espanya ha accelerat molt en tres anys aquest procés però "no s'aconsegueix en un dia" i encara que "anem avançant bé", ara s'ha produït un "fenomen d'acceleració en el mercat majorista" que ha fet que el preu del gas en els mercats internacionals i els costos d'emissió de CO2 en tota Europa pugen "enormement" enguany.

Per aquest motiu l'Executiu treballa en un 'pla de xoc' per a "actuar de forma eficaç en el curt termini però sense perdre de vista en el mitjà termini", que permeta, tal com va prometre el president del Govern, Pedro Sánchez, quan finalitze aquest any, els preus siguen "similars" als de 2018, ha assenyalat Calviño.

No obstant açò, ha volgut puntualitzar que no es tracta d'un problema que afecte només a Espanya, sinó que també s'està produint en altres països europeus, i que encara que "el preu ha augmentat molt enguany, és veritat que l'any passat estava molt baix".

A més, la vicepresidenta sosté que "açò no es tradueix automàticament en el cost de la factura mensual que paguen els ciutadans i les empreses". "Per a començar, dos terços dels consumidors tenen tarifa plana o un altre tipus de contractes que esmorteïxen i estenen en el temps l'impacte dels mercats majoristes", ha argumentat.

En tot cas, la ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha assegurat que el Govern d'Espanya està "utilitzant tots els instruments disponibles per a tractar d'esmortir l'impacte sobre la factura dels ciutadans".

Segons ha explicat Calviño, s'han pres mesures "reduint els impostos, fent que es reduïsquen els càrrecs de funcionament del sistema" i hi ha dos projectes de llei ara en el Parlament -que espera que "vagen ràpid"- perquè el funcionament del sistema no ho financen solament les empreses elèctriques, sinó el conjunt de les empreses energètiques, i perquè els càrrecs es financen també amb una part dels beneficis que perceben les elèctriques per aquesta pujada de preus dels mercats majoristes.

En la seua opinió, el Govern està prenent "mesures coherents a mitjà termini i efectives a curt perquè una baixada d'impostos no vol dir que desaparega el cost sinó que es paga d'una altra manera", ha apuntat.